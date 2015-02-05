Теперь мы живем одним днем и плывем по течению - переселенцы в Святогорске

Атмосфера среди переселенцев нервная и подавленная, пишет Новое Время.

46-летний шахтер Иван Чеча, 36-летняя медсестра Наталья Скоробогатая и их 8-летний сын Влад выехали на своей машине из поселка Чернухино 24 января, когда жизнь там стала совсем невыносимой из-за беспрерывных обстрелов.

Также мотивом для выезда стал страх расправы со стороны боевиков - семья поддерживала украинскую армию.

Читайте такжеВ Украине появился омбудсмен по переселенцам"Пускали набирать воду в колодце, топили для них (украинских военных - ред.) баню, давали консервацию. Из-за этого многие односельчане отказались от общения с ними. О том, что надо срочно уезжать, семью предупредили военные. Они же снабдили в дорогу - дали пару мешков картошки, крупы, макароны, чай, даже туалетную бумагу", - пишет издание.

“Мы уехали не потому, что падают бомбы, а потому, что боялись: зайдут сепаратисты и нам отомстят”, - объясняет Иван Чеча.

Большинство переселенцев в Святогорске не строят планов и хотят домой, даже если города, где они жили, разрушены.

Чеча и Скоробогатая в этом плане составляют исключение - они считают, что назад дороги нет. Пара планирует снять маленький дом в сельской местности и начать жизнь с нуля. О переезде говорят с улыбкой и вроде бы не теряют оптимизма, но некоторые фразы выдают их состояние.

“У нас нет мечты. Теперь мы живем одним днем и плывем по течению”, -говорит Скоробогатая.