В харьковском университете простились с убитыми студентками

Погибшим было по 20 лет, они приехали из Турции.

В Харьковском национальном университете им. Каразина провели панихиду по погибшим студенткам.

Об этом сообщает Depo.Харьков. По данным университета, 6 января студенты, представители администрации и работники провели гражданскую панихиду по двум студенткам медицинского факультета университета Йылдыз Букет и Хюснюбеи Зейнеп, гражданкам Турции.

"Университет скорбит и выражает глубокое соболезнование родным и близким погибших. Разделяем скорбь, непоправимое горе от потери самых дорогих в мире людей", - сказано в сообщении.

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Как известно, 3 января около 9:30 в Киевский отдел обратился 19-летний мужчина с просьбой установить местонахождение его подруг, с которыми он вместе учится на втором курсе университета. Студентки с 31 декабря не отвечали на телефонные звонки.

В съемной квартире сотрудники полиции обнаружили два женских тела без признаков жизни. На трупах были признаки насильственной смерти. Погибшим было по 20 лет, они приехали из Турции.

Позже было установлено, что из квартиры исчезли ноутбук, принтер и мобильные телефоны погибших. Поэтому следователи квалифицировали действия злоумышленника также по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемого задержали 5 января в Стамбуле, его арестовали.