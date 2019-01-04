Резонансное убийство на Печерске: подозреваемому боксеру избрали меру пресечения

Суд удовлетворил ходатайство прокурора, избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, одновременно определив альтернативу в виде залога в размере 600 тыс. грн.

Суд решил взять под стражу на два месяца с альтернативой залога подозреваемого 36-летнего боксера Петра Очеретяного в убийстве на Печерске.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

В своем ходатайстве прокурор просил суд применить в отношении подозреваемого, действия которого квалифицированы по статье "Умышленное убийство", безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Указанное ходатайство обоснованно тем, что после совершения преступления подозреваемый по месту жительства отсутствовал, номером своего мобильного телефона не пользовался и изменил внешность", - пояснили в прокуратуре.

В органе следствия считают, что "есть все основания считать, что находясь на свободе, подозреваемый скрывался от органа досудебного следствия".

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Суд удовлетворил ходатайство прокурора, избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, одновременно определив альтернативу в виде залога в размере 600 тысяч гривен.

Прокуратура обжалует решение суда в части определения залога в апелляционном порядке.

Как сообщал УНИАН, 2 января в центре Киева произошла драка между двумя мужчинами, в результате чего один из участников драки потерял сознание. Медики констатировали смерть 26-летнего киевлянина.

Пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик сообщила, что между мужчинами возникла ссора. «Свидетели рассказали правоохранителям, что трагедия началась с дорожного конфликта. Мужчина, который выгуливал двух собак, начал конфликтовать с водителем автомобиля по поводу первоочередности прохода или проезда на переходе. Мужчины начали на повышенных тонах выяснять отношения. Во время этого конфликта мужчина, который выгуливал собак, ударил оппонента рукой в голову. Тот упал и умер», - сказала Блищик.

Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

Источники в Управлении госохраны сообщили, что погибший был сотрудником УГО.