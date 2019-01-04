В Украине 8 января начинается регистрация для участия в пробном ВНО
Регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании (ВНО) стартует 8 января.
Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
Регистрация для участия в пробном ВНО продлится с 8 по 31 января на сайте регионального центра оценивания качества образования.
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В день проведения пробного тестирования каждый пользователь может сдать тест по одному учебному предмету: 16 марта - по украинскому языку и литературе, 23 марта - по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам.
Как известно, в 2019 году ВНО будет проходить с 20 мая по 12 июля. ВНО будет проходить по 11 учебным предметам: украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык. Каждый пользователь имеет право пройти тесты максимум по четырем учебным предметам.