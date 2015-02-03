Уничтожение "гумконвоя" может спровоцировать РФ на применение боевой авиации – эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины способны уничтожить очередной «гумконвой», который будет заходить в Украину. Одновременно целесообразна эта операция была бы в случае, если бы ВСУ были готовы к полномасштабной войне с Россией, сказал Бадрак.

На сегодня же, по словам эксперта, уничтожение «гумконвоя» может привести к тому, что Россия начнет применять боевую авиацию против украинских войск.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля был зафиксирован въезд 12-го «гумконвоя», который прибыл из России на Донбасс в составе 175 грузовиков.

Перед этим Россия направила боевикам на Донбасс «гуманитарную» помощь 8 января.

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Грузовики МЧС РФ незаконно въезжают на территорию Украины. Их содержимое неизвестно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не могут досматривать грузы.

В СНБО заявляют, что все «гуманитарные конвои», которые Россия отправляет в Украину без ее разрешения, «являются лишь поддержкой вооруженных людей». Главным образом, грузовики завозят на подконтрольные террористам территории вооружение, боеприпасы, сухие пайки. Каждый раз после прибытия этих «гумконвоев» обстрел боевиками позиций украинских силовиков и населенных пунктов усиливается.

По данным СНБО, российские грузовики с «гуманитарного конвоя», возвращаясь в РФ, вывозили из украинских заводов в Донбассе оборудования и уголь, а также тела убитых в Украине российских солдат.