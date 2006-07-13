Все металлургические предприятия перейдут на другие виды топлива

Министр промышленной политики Украины Владимир ШАНДРА не считает газ критически важным энергоносителем для металлургов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, комментируя возможность дальнейшего повышения цены на газ и то, как это отразится на металлургических предприятиях Украины.

В.ШАНДРА сообщил мнение специалистов Минпромполитики, которые пришли к выводу, что «если цена на газ достигнет определенного уровня, все металлургические предприятия просто перейдут на другие виды топлива”.

“Технологии, необходимые для этого (перехода с природного газа на другие виды топлива), есть, просто если раньше было не выгодно их внедрять, то теперь ситуация изменилась», - сказал В.ШАНДРА.

При этом он уточнил, что любое повышение цен на газ должно быть прогнозируемым. «Россия не должна сегодня сообщать о том, что завтра будет другая цена на газ, так как предприятиям необходимо время, чтобы подготовиться к этому», - отметил В.ШАНДРА/

Говоря о возможном повышении цены на газ в ближайшее время, глава Минпромполитики заявил, что в третьем квартале текущего года роста цены не будет. «В целом, можно прогнозировать, что цена на газ не изменится до конца 2006 года», - сказал В.ШАНДРА.

По его мнению, Украине и России необходимо составить долгосрочный график постепенного повышения цены природного газа.

Министр считает, что даже после перехода Украины и России к рыночным ценам на газ, его цена для Украины все равно будет ниже, чем в Европе, так как Украина располагает собственной газотранспортной системой и собственными месторождениями газа.

В то же время министр раскритиковал позицию некоторых украинских металлопроизводителей. «Почему, продавая свою металлопродукцию по мировым ценам, наши предприятия заявляют, что они не выдержат повышения цены газа до мирового уровня. Если, к примеру, у СКМ есть предприятия в Италии, Венгрии, Польше, других странах, и там они покупают газ по мировым ценам, а тут они почему-то заявляют, что они не справятся», - сказал В.ШАНДРА. По его мнению, «пора привыкать к тому, что в металлургии больше не будет сверхприбылей, и все собственники метпредприятий должны это понять».

В.ШАНДРА также отметил, что «если, поднимая цену на газ для украинских потребителей в два раза, Россия сохраняет ее для своих предприятий на прежнем уровне, мы должны на это реагировать. Необходимо защищать своего производителя, начиная антидемпинговые расследования против российских предприятий-импортеров».