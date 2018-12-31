Ослепленные желаниями: как правильно загадывать, чтобы сбылось

Ни одна "падающая звезда" не сравнится с новогодним периодом по количеству возможностей загадать желание. Главное, уметь это делать с умом. Астролог, нумерологи, мастер фэн-шуй и таролог поделились с УНИАН своими формулами и техниками реализации задуманного.

Согласно Восточному календарю, 2019 год пройдет под покровительством Желтой Земляной Свиньи. Астролог Ольга Камаева рассказывает, что стихия «земля» – это всегда устойчивость и безопасность. Поэтому даже сам по себе предстоящий год будет способствовать исполнению наших желаний.

Один из вариантов оптимального времени для загадывания желаний в предстоящий праздничный период – новогодняя ночь с 31 декабря на 1 января. Астролог отмечает, что перед любым ритуалом загадывания желания обязательно нужно произвести обряд очищения как жилища, так и себя. Жилище, как правило, чистится свечой. Становитесь на пороге дома, держа в руках свечу, и по часовой стрелке обходите всю квартиру, возвращаясь к месту, с которого начали. То есть, образно говоря, закрываете круг. Подольше нужно задержаться около углов квартиры (там якобы собирается негативная энергия).

Затем, по словам Камаевой, важно принять контрастный душ, чтобы очистить себя. «Желательно перед тем, как загадывать желания, хотя бы один день не есть мясо, рыбу – тогда организм становится чище, и это дает большую вероятность, что желание исполнится», – объясняет астролог.

По ее мнению, основная ошибка многих из нас – загадывать не о себе. «К примеру, нельзя загадывать: «Я хочу в мужья Петра Николаевича». Он-то может быть предназначен совсем другой женщине! Желание должно быть связано непосредственно с вами», – уточняет Ольга Камаева.

Плюс, формулируя свои желания не нужно употреблять отрицательные и сомнительные частицы и союзы «не», «если бы» и так далее. Камаева также рекомендует, подготовить сосуд с водой, и выпить воду после того, как желание загадано. Для новогодней ночи подходит бокал шампанского.

А вот у мастера фэн-шуй Евгении Иноземцевой рецепт загадывания новогодних желаний иной. Сначала пишем желания, потом выходим на улицу их озвучивать (желательно именно в полночь, пока «бьют куранты»). Проговорив желания важно сказать, мол, пусть мои желания исполняются ко благу всех окружающих, я призываю всю силу своих добрых намерений на исполнение этого желания. Также важно благодарить Вселенную за все, что у нас есть для счастья.

«Получается очень классная практика, ведь в это время весь мир помогает вам это желание осуществить. Весь мир празднует Новый год – в этом всегда есть волшебство», – добавляет она.

Между тем, Иноземцева убеждена: любой год может приносить нам исполнение желаний, если использовать так называемый кармический менеджмент. По ее словам, кармическим менеджментом может заняться любой из нас уже сегодня, ведь техника подразумевает только четыре шага.

Шаг первый: определяешь одним коротким предложением свое желание. К примеру, хочу в следующем году вдвое больше денег, чем в нынешнем.

Шаг второй: обязательно найти человека с похожим желанием.

Шаг третий: один час в неделю помогаем ему зарабатывать деньги.

«Можем давать ему деньги на развитие бизнеса, можем продавать пирожки, которые он печет, и так далее… Всего один час в неделю – этого вполне достаточно, чтобы мы посеяли маленький желудь, который вырастет в дуб. И этот дуб будет приносить нам огромное количество желудей в исполнении наших финансовых желаний», – рассказывает она.

Шаг четвертый (самый важный – помогает проращивать наши семена кармы): засыпая, думаем о хороших делах, которые сделали для других людей сегодня.

«Кармический менеджмент работает всегда на двести процентов. Но есть простое правило фэн-шуй: пока ты не отдашь что-то другому человеку, ты не получишь это сам», – объясняет Евгения.

Китайское учение фэн-шуй для изменения жизни в лучшую сторону также советует активизировать определенные зоны в доме. Согласно учению, все стихии распределены по сторонам света. Так, земля – это наши зоны в доме юго-запад и северо-восток. «Юго-запад – это всегда любовь. Поэтому люди, которые мечтают о любви, активизируют юго-западную зону. Можно поставить туда две красивые одинаковые вазочки или два китайских фонарика, или два голубя», – рассуждает Иноземцева.

Северо-восток – это зона путешествий и знаний. Если в доме есть дети, студенты или люди, профессиональная деятельность которых связана с умственным трудом – в эту зону можем смело ставить книжный шкаф, глобус.

Еще одна рекомендация от мастера фэн-шуй – менять каждый год кошелек. «Если ваш кошелек знал большие деньги, то вы его никуда не деваете, просто храните в нем купюры. Если не знал, то можете его поблагодарить и смело выбросить в ведро. Не передаривайте другому человеку», – добавляет мастер фэн-шуй.

Нумеролог Людмила Савина отмечает, что 31 декабря и 1 января хороши для загадывания фундаментальных желаний. Однако именно в этом году с желаниями в последний день уходящего года нужно быть аккуратнее. «Этот день, 31. 12.2018, в сумме будет «девятка» и многие вещи, которые мы начинаем в это время могут быстро завершиться. Поэтому если у вас краткосрочные желания, то загадывайте их в этот день. А если в долгосрочном плане хотите что-то, лучше все-таки загадывать желания уже первого января», – объясняет Савина.

Для общего понимания отметим, что в нумерологии существует понятие кверсуммы, когда любое число, дата или математический ряд сворачиваются до однозначного числа, и дальнейший анализ происходит по характеристике чисел от 1 до 9. Отсюда берется и 9-летний цикл развития для любого рассматриваемого объекта.

По словам нумеролога, 31 декабря – вне зависимости от года – выигрышный день для всех, чьи дни рождения выпадают на четвертое, тринадцатое, двадцать второе, тридцать первое число любого месяца. А 1 января – для всех, кто родился первого, десятого, девятнадцатого, двадцать восьмого числа.

Кроме того, ввиду важных в нумерологии факторов, в этом году 31 декабря – удачный день для тех, чья дата рождения, свернутая к простому числу, даст цифру девять (как ранее было сказано, 31. 12. 2018, в нумерологии девятка). И для тех, кто родился в понедельник. Ведь последний день декабря 2018 года – это понедельник. Всем перечисленным группам людей желания лучше загадывать до новогодней полуночи.

«А те, у кого вся их дата рождения будет свернута к простому числу четыре, и те, кто родился во вторник – получают поддержку уже с первой секунды за полночь. Ведь 1 января 2019 – четверка в нумерологии и вторник», – объясняет Людмила Савина.

Что касается непосредственно новогодней полуночи, то для нумерологии это время – четыре нуля – понятие специфическое. По мнению нумеролога Любови Павленко, переход с 31 декабря в 1 января – это некий порог между старой и новой жизнью. И если позитивное мышление важно всегда, то в этот момент особенно. Павленко рассказывает, что для максимального улучшения собственных шансов на успех в новом году, важно сначала убрать из жизни лишнее и нежизнеспособное, а затем продумать свои будущие цели. Благодарить, прощать и отпускать надо до «нулевого момента», а планировать – начиная с него.

По ее словам, в нумерологии этот момент 00:00 – обнуление и последующее обновление энергии – может сравниться только с днем рождения человека. «Дело в том, что энергия «выдается» человеку на год в каждый день его рождения (отсюда обычай не поздравлять человека заранее, так как все пожелания, сказанные до момента рождения, «сгорят»). Дальше начинается соляр, личный год, и запускается новая программа», – рассказывает Павленко.

«Зададите правильное направление, больше шансов, что и год будет успешным. 9-летние циклы, как и персональные годы, тесно связаны с удачей. Если настроиться на главную сферу успеха своего будущего года и выполнять все его рекомендации, то шансы на успех и результативность, конечно, возрастут», – добавляет она.

Помимо новогодней ночи, эксперты экзотического профиля рекомендуют загадывать желания с 6 на 7 января. Астролог Ольга Камаева напоминает, что в 2019 году эта ночь попадает на солнечное затмение, что играет на руку тем, кто загадает желание (точное время затмения 3:42 утра по Киеву). «Плюс, с 6 по 17 января будет закладываться программа на весь предстоящий год, будьте очень внимательными к этим дням, наблюдайте за событиями. Даже будет лучше вести дневник, чтобы все подмечать», – говорит она.

Кстати, астролог напоминает о популярном методе исполнения загаданного: коллажи желаний. «Но просто его сделать и забросить недостаточно – ничего не будет. Нужно ежедневно хотя бы по десять минут с ним работать. Визуализировать желания и обязательно благодарить высшие силы», – отмечает Камаева.

Также астролог убеждена, что новогодне-рождественский период благоприятен для гаданий. По ее словам, в это время открывается окно между мирами, и считывать информацию становится гораздо легче. Соответственно, можно обращаться за помощью к высшим силам, но перед этим, обязательно благодарить. Благодарность в этот период – самая великая сила.

Плюс, по словам астролога, условное «гадание на суженого» может усилить ранее загаданное желание девушки найти партнера или выйти замуж. И даже привлечь в ее жизнь такого мужчину. «В принципе, все гадания – это визуализация, определенный эмоциональный настрой. Конечно, это все способствует исполнению желаний», – подчеркивает она.

Схожего мнения придерживается таролог Ольга Соломка, которая называет гадания программированием. «Будущее на сто процентов не предначертано, есть разные варианты. И гаданиями, с одной стороны, мы суживаем наши возможности, а, с другой, программируем желательный эффект. Обычно, народные гадания – это проективные методики в психологии. Вот растапливаем воск и выливаем в воду, смотрим, расшифровываем, что он нам напоминает. Если сотне человек покажешь, каждый свое увидит. Это личное. Проекция и программирование», – рассуждает она.

В преддверии волшебного новогоднего периода таролог поделилась с УНИАН собственной волшебной формулой для реализации всего задуманного. Во-первых, важно ваше намерение. Четко формулируете, чего хотите. Во-вторых, вкладываете в это намерение энергию (можете даже представить, что вся энергия Вселенной на это направлена). И, в-третьих, делайте какое-то действие в направление результата. «Типа «куклу-вуду», что-нибудь ритуальное, чем смешнее, тем лучше, как по мне. Да, хоть лечь в направлении реализации своего намерения», – с улыбкой отмечает Ольга Соломка.

«Главное, быть в состоянии игры, полета. Воспринимать мир, как игру, а не тяжкое испытание. Плюс, с одинаковыми эмоциями относится как к лучшему варианту исполнения мечты, так и к худшему. В любом варианте стараться получить удовольствие», – добавляет она.

А вот с желаниями на старый Новый год с 13 на 14 января эксперты рекомендуют не шутить, ведь как раз будет коридор затмений (6 января солнечное, а 21 января лунное). «13 января после 11:22 начинается девятый лунный день, и желания могут исполниться с точностью наоборот», – объясняет нумеролог Людмила Савина.

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«И Новый год, что вот-вот настанет, исполнит вдруг мечту твою… И все, о чем мечталось, проси, загадывай и желай», – несколько строк из известной детской песни сполна характеризируют волшебную ауру новогодне-рождественского периода. И даже, пожалуй, закоренелые скептики, поднимая бокал с шампанским, мысленно обращаются ко Вселенной. Многие из нас еще потом ворчат, что ничего из загаданного не сбылось. Но, возможно, именно в этот раз все будет по-другому – ведь вы возьмете на вооружение собранные нами советы.

Ирина Шевченко