Филарет продолжит служить во Владимирском соборе – Епифаний

Он подчеркнул, что патриарх Филарет остается лидером украинской нации и планирует помогать Епифанию управлять церковью.

Патриарх Филарет продолжит служить во Владимирском соборе.

Об этом рассказал предстоятель Православной церкви Украины Епифаний в интервью телеканалу «Прямой».

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«Святейший патриарх Филарет и в дальнейшем будет совершать свое богослужение во Владимирском кафедральном соборе, также его резиденцией будет помещение на улице Пушкинской. Моим кафедральным собором будет Михайловский Златоверхий собор. Здесь никаких особых изменений не будет происходить", – сказал Епифаний.

Он подчеркнул, что патриарх Филарет остается лидером украинской нации и планирует помогать Епифанию управлять церковью.