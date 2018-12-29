Отмечается, что парень спровоцировал конфликт с двумя пешеходами, будучи навеселе.

В Ивано-Франковске избили председателя Всеукраинского братства ОУН-УПА.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Ивано-Франковской области 27 декабря в Ивано-Франковске около 19:30 на улице Богдана Лепкого 21-летний парень спровоцировал конфликт с двумя пешеходами, среди которых был председатель Всеукраинского братства ОУН-УПА Богдан Борович.

«Полицейские оперативно установили и объявили подозрение уроженцу Узбекистана, который избил председателя ОУН-УПА. Парень неожиданно набросился на незнакомого мужчину и начал избивать кулаками. Когда пытался бежать, его задержали очевидцы», - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что парень спровоцировал конфликт с двумя пешеходами, будучи навеселе. Сначала подбежал к неизвестным ему людям и начал оскорблять. Затем женщину толкнул в сторону, а мужчину умышленно ударил кулаком в лицо. После этого пострадавший упал на землю, а злоумышленник продолжил наносить удары кулаком в голову. Когда нападающий пытался покинуть место происшествия, то неравнодушные гражданин и полицейский, который в гражданском проходил рядом, догнали и задержали его.

«ЧП произошло возле офиса Всеукраинского братства ОУН-УПА. Пострадавший - 71-летний председатель Братства и председатель областного провода Конгресса украинских националистов», - замечают в полиции.

Пострадавший доставлен в больницу с диагнозом: ушиб головного мозга, кровоизлияние и перелом костей лицевого черепа.

Полицейские объявили подозрение злоумышленнику по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса ("умышленное средней тяжести телесное повреждение, повлекшее длительное расстройство здоровья или значительную стойкую потерю трудоспособности менее чем на одну треть"; наказывается исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет). Задержанным оказался 21-летний прикарпатец, который является уроженцем Узбекистана. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Справка УНИАН. Богдан Борович в 1994-1998 годах был мэром Ивано-Франковска.