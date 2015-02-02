Андрея Кузьменко похоронят 4 февраля во Львовской области
19:23, 02 февраля 2015Общество
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Похороны лидера "Скрябина" Андрея Кузьменко состоятся в среду, 4 февраля.
Андрея Кузьменко похоронят на Львовщине / УНИАН
Похоронят музыканта во Львовской области. Об этом рассказал ТСН друг погибшего - продюсер Владимир Бебешко.
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Предварительно планируют похороны на кладбище в Брюховичах, но окончательно родные музыканта еще не определились. Возможно, выберут другое место.
Сегодня на центральные площади украинских городов выходят поклонники Кузьмы - приносят цветы, свечи и лампадки, поют песни группы. Во Львове около тысячи поклонников спели "Старые фотографии", с этой же песней происходит прощание с лидером "Скрябина" в Киеве.
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