Андрея Кузьменко похоронят 4 февраля во Львовской области

Похоронят музыканта во Львовской области. Об этом рассказал ТСН друг погибшего - продюсер Владимир Бебешко.

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Предварительно планируют похороны на кладбище в Брюховичах, но окончательно родные музыканта еще не определились. Возможно, выберут другое место.

Сегодня на центральные площади украинских городов выходят поклонники Кузьмы - приносят цветы, свечи и лампадки, поют песни группы. Во Львове около тысячи поклонников спели "Старые фотографии", с этой же песней происходит прощание с лидером "Скрябина" в Киеве.