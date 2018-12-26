Нумерологический прогноз богатства на 2019-й: кто разбогатеет в новом году

Числа, по словам нумерологов, обладают собственной энергетикой, от которой зависят удачи и промахи.

Нумерология подскажет, насколько удачным относительно финансового благополучия будет 2019 год.

С помощью нумерологического гороскопа богатства на грядущий 2019 год каждый сможет узнать о том, что ожидает его в течение 12 месяцев, какие препятствия нужно будет преодолеть, чтобы финансовые трудности остались в далеком прошлом, передает SlovoFraza.

Нумерологический расчет на 2019 год: ваше число богатства

Рассчитать число богатства не сложно: для этого нужно сложить все цифры даты вашего рождения и прибавить к ним 2019 год. Например, вы родились 01.07.1984. Вам нужно сложить все цифры, прибавив к ним 2019: 1 + 7 + 1 + 9 + 8 + 4 + 2 + 1 + 9 = 42. Вам понадобится последняя цифра из этого примера. В нашем случае это Двойка. Теперь рассчитайте число имени. Напишите свое имя без сокращений: например, Дмитрий. Возьмите первую и последнюю буквы, соотнесите их с алфавитом. В нашем случае Д = 5, а Й = 11. Сложите их: 5 + 11 = 16. Вам снова понадобится последняя цифра. В нашем случае это шестерка.

Сложите получившиеся числа даты рождения и имени: 2 + 6 = 8. Если число получилось двузначным, сложите его еще раз, пока не получите однозначное. Эта цифра и будет вашим кодом богатства на 2019 год Желтой земляной Свиньи.

Значение итогового числа

Ноль указывает на множество возможностей и практически безграничные перспективы. Люди с этим кодом могут преуспеть в любой сфере, если возьмутся за дело и перестанут отвлекаться. Эксперты советуют начинать уже в январе, чтобы не терять времени и к середине нового года получить первую прибыль.

Единица указывает на возможность быстро изменить жизнь к лучшему и обрести материальное благополучие за счет своих знаний и умений. Людям с этим числовым кодом не нужно бояться ответственности и новых должностей, где они смогут развить свои таланты и претендовать не только на денежную независимость, но и на всеобщее признание.

Двойка говорит о том, что людям нужно прислушиваться к своим ощущениям и выбирать путь к богатству самостоятельно. То, к чему лежит душа, обязательно принесет доход, даже если советчики отговаривают от рискованного шага. Не исключено, что делом всей жизни, приносящим стабильный доход, станет хобби или увлечение.

Тройка символизирует богатство, однако без амбиций и веры в себя достичь материального благополучия будет проблематично. Избавившись от сомнений, робости и желания идти на поводу чужого мнения, уже в первой половине 2019 года можно ощутимо пополнить свой бюджет.

Четверка указывает на приятные неожиданности, которые могут стать стартом в счастливую жизнь. Людям с этим кодом важно подмечать незаметные детали, видеть знаки Вселенной, которые указывают на путь к богатству. Не исключено, что оно «свалится» неожиданно в виде наследства от дальней родни или крупного выигрыша в лотерею.

Пятерка указывает на необходимость приложить усилия. Это значит, что людям с этим кодом не нужно страшиться препятствий на пути. Затраченные усилия обязательно окупятся, поэтому с начала 2019 года стоит тренировать силу воли и поверить в себя. Новые возможности появятся неожиданно, и к ним нужно быть готовым, чтобы не робеть и приниматься за дело без промедления.

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Шестерка символизирует успех и материальный достаток. Это число указывает на карьерный рост, однако для того, чтобы получить заветную должность, нужно «подтянуть» образование. Людям с этим кодом богатства важно всесторонне развиваться, чтобы на новом месте чувствовать себя уверенно.

Семерка в нумерологическом гороскопе богатства указывает на перспективу хорошо заработать в команде. Не нужно отказываться от коллективных проектов или бояться возглавить группу коллег. Финансовое благополучие возможно и при сотрудничестве, поэтому в новом году не стоит отказываться от командировок.

Восьмерка символизирует успех в том случае, если люди с этим кодом будут грамотно распоряжаться финансами. Вложение заработанных средств в проверенные банки или приобретение наиболее удачных акций хорошо пополнят бюджет.

Девятка указывает на неожиданные повороты судьбы, когда деньги будут сами идти в руки. Не упустить возможности разбогатеть можно, если не игнорировать предчувствия и идти на обоснованный риск. Смелым и амбициозным людям с таким кодом удастся пополнить свой бюджет уже к весне.

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