В январе в Ирпене переименуют улицу в честь Петра Мельника

Бывший глава Налоговой академии Петр Мельник умер от двусторонней пневмонии 16 декабря в возрасте 61 года.

Ирпенский городской совет на своей сессии в январе 2019 года планирует переименовать улицу Демьяна Попова на улицу Петра Мельника - экс-ректора Налоговой академии, который недавно умер в возрасте 61 года от двусторонней пневмонии. Как отмечает источник в Ирпенской мэрии, эту инициативу поддержал экс-мэр Ирпеня Владимир Карплюк.

Ранее сын бывшего ректора Налоговой академии Петра Мельника предложил переименовать улицу Университетскую в Ирпене в честь отца. Соответствующую инициативу Максим Мельник зарегистрировал на официальном сайте Единой системы местных петиций. В петиции сын покойного экс-ректора утверждает, что Петр Мельник внес большой вклад в развитие города и улица Университетская - именно его заслуга.

Впрочем, депутаты Ирпенского горсовета не хотят переименовывать улицу Университетскую, которая является прямой дорогой из столицы в Национальный университет фискальной службы.

Депутатское большинство, основой которой является избранники от партии "Новые лица", решили переименовать в честь Петра Мельника улицу Демьяна Попова - советского гомеопата. Решением исполкома городского совета города Ирпень в апреле 1993 года улица 60 лет СССР была переименована в улицу Демьяна Попова. Теперь Попову придется уступить место на уличных указателях покойному ректору.

Напомним, бывший глава Налоговой академии Петр Мельник умер от двусторонней пневмонии 16 декабря в возрасте 61 год. Он возглавлял учебное заведение с 1991 года, который тогда назывался Ирпенский индустриальный колледж.

Мельник оставался его бессменным ректором до 1 августа 2013 года. В 1998 году Петр Мельник был избран в Верховную Раду, где он был заместителем председателя комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. В парламенте Мельник проработал два срока - в 2006 году был вновь избран по многомандатному округу от Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году Мельник был задержан во время получения от двух граждан взяток за поступление их родственников в Национальный университет Государственной налоговой службы.

В августе того же года он сбежал из-под домашнего ареста и вернулся в Украину в апреле 2014 года. 24 июня 2014 года Главное следственное управление МВД завершило досудебное расследование в уголовном производстве по фактам получения Мельником взяток и направило обвинительный акт в Ирпенский городской суд Киевской области.

8 июля 2014 года Ирпенский городской суд вынес оправдательный приговор Мельнику. Генеральная прокуратура Украины обжаловала этот приговор.

В начале ноября Апелляционный суд Киевской области отменил решение суда, которым был оправдан Мельник. Дело было направлено на новое судебное рассмотрение.

25 ноября 2015 года Генпрокуратура завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Мельника. Однако в декабре прошлого года уже Бородянский районный суд Киевской области оправдал Мельника. В ГПУ заявили, что будут обжаловать и это решение.