В Полтавской области удалось спасти рыбаков, которые оказались на льдине

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главного управления ГСЧС в Полтавской области.

Согласно сообщению, около с. Пронозовка Глобинского района Полтавской области в 19.45 1 февраля на расстоянии около 1 км от берега Кременчугского водохранилища в результате неосторожного поведения на воде, на покрытой слоем воды льдине оказались 9 рыбаков.

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В 22.30 пожарно-спасательным отделением на лодках была обеспечена безопасность рыбаков. В 7 утра 2 февраля за помощью лодки на воздушной подушке началась доставка рыбаков на берег.

Около 9 утра все рыбаки были доставлены на берег и спасены.

Как сообщал УНИАН, в Полтавской области с вечера 1 февраля ГСЧС принимала меры по спасению 9 рыбаков, которых на льдине отнесло от берега Кременчугского водохранилища.