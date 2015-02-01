Число погибших в результате взрыва в Херсонской области возросло до шести

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны. «Сегодня, 1 февраля, ночью в районе выполнения задач по назначению (населенный пункт Красный Чабан Херсонской области) случился пожар полевого лагеря воинской части, в результате которой 6 военнослужащих ВС Украины погибли, 11 получили ранения», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Херсонской области взорвался склад боеприпасов, есть погибшиеНа месте чрезвычайного происшествия работает спецгруппа Николаевского зонального отдела военной службы правопорядка в Вооруженных сил, которая и выясняет ее обстоятельства.

По словам начальника спецгруппы полковника Андрея Тимошенко, травмированные военнослужащие автомобилем скорой медицинской помощи были оперативно доставлены в Чаплинскую районную больницу, где им оказана первая медицинская помощь.

По состоянию на 07.00 пожар был локализован. На месте работают взрывотехники, работники ВСП, представители силовых структур.

Причина возгорания палаток и степень повреждения военного имущества будет установлена в ходе проверки, подчеркнули в Минобороны.