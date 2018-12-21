На Винниччине три прихода присоединились к Православной Церкви Украины

Во время богослужения возносились молитвы за Предстоятеля ПЦУ Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания и митрополита Винницкого и Барского Симеона.

Три прихода в Винницкой области присоединились к Православной Церкви Украины.

Как сообщает пресс-служба Винницкой епархии ПЦУ, приход храма святой великомученицы Параскевы с. Тютьки Винницкого района свой выбор сделал еще накануне Объединительного Собора. Вместе с настоятелем отцом Иоанном Просяновским религиозная община решила поддержать Поместную Православную Церковь.

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Уже после Собора, 19 декабря, в день памяти святителя Николая, община подтвердила свое предыдущее решение и присоединилась к Православной Церкви Украины. При богослужении возносились молитвы за Предстоятеля ПЦУ Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания и митрополита Винницкого и Барского Симеона.

«Радостная новость быстро разошлась по селу. Старенькие прихожане, а также те, кто не смогли быть в храме, потому что были заняты на работе, звонили и поздравляли настоятеля. Староста прихода рассказывает, что ее телефон также был «красный», – рассказали в пресс-службе.

Радостно восприняли предложение перейти под юрисдикцию ПЦУ и в с. Ровец, где о. Иван Просяновский также является настоятелем. Прихожане заявили, что никогда не сомневались в своем священнике и будут рады вместе с ним продолжать молиться в Украинской Церкви.

Кроме этого в Винницком районе к Украинской Поместной Православной Церкви присоединился приход с. Коло-Михайловки, где правит благочинный Винницкого района архимандрит Дорофей (Маркевич), который вместе с митрополитом Симеоном был участником Объединительного Собора в Киеве.