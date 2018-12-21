цей матеріал доступний українською

На Винниччине три прихода присоединились к Православной Церкви Украины

17:03, 21 декабря 2018
Общество
610 0
Местные жители радостно восприняли новость о переходе под юрисдикцию ПЦУ / фото УНИАН

Как сообщает пресс-служба Винницкой епархии ПЦУ, приход храма святой великомученицы Параскевы с. Тютьки Винницкого района свой выбор сделал еще накануне Объединительного Собора. Вместе с настоятелем отцом Иоанном Просяновским религиозная община решила поддержать Поместную Православную Церковь.

Читайте такжеМитрополит Епифаний раскрыл численность приходов ПЦУ

Уже после Собора, 19 декабря, в день памяти святителя Николая, община подтвердила свое предыдущее решение и присоединилась к Православной Церкви Украины. При богослужении возносились молитвы за Предстоятеля ПЦУ Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания и митрополита Винницкого и Барского Симеона.

«Радостная новость быстро разошлась по селу. Старенькие прихожане, а также те, кто не смогли быть в храме, потому что были заняты на работе, звонили и поздравляли настоятеля. Староста прихода рассказывает, что ее телефон также был «красный», – рассказали в пресс-службе.

Радостно восприняли предложение перейти под юрисдикцию ПЦУ и в с. Ровец, где о. Иван Просяновский также является настоятелем. Прихожане заявили, что никогда не сомневались в своем священнике и будут рады вместе с ним продолжать молиться в Украинской Церкви.

Кроме этого в Винницком районе к Украинской Поместной Православной Церкви присоединился приход с. Коло-Михайловки, где правит благочинный Винницкого района архимандрит Дорофей (Маркевич), который вместе с митрополитом Симеоном был участником Объединительного Собора в Киеве.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Создание поместной церкви в Украине
Теги: #Украина#ПЦУ