В Херсоне сотни людей пришли проститься с погибшим в АТО Денисом Лошкаревым (видео)

Он был известен в городе как основатель местной самообороны.

Сотни людей в Херсоне пришли проститься с погибшим в АТО Денисом Лошкаревым.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Он был известным в городе как основатель местной самообороны. В 2014 году вместе с другими активистами сделал все, чтобы Херсон не стал Херсонской народной республикой, охранял облгосадминистрацию, помогал устраивать блокпосты на трассах Херсонщины, когда произошла аннексия Крыма. Дениса Лошкарева похоронят сегодня на Аллее героев городского кладбища.