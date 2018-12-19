В Днепре полтысячи видеокамер будут следить за улицами, парками и школами (видео)
11:52, 19 декабря 2018Общество
314 0
Горожан успокаивают, что следить собираются за безопасностью в городе, а не за частной жизнью людей.
Скриншот
В Днепре полтысячи видеокамер будут следить за улицами, парками и школами.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеКличко открыл мониторинговый центр, который контролирует качество уборки города от снега
Отмечается, что десять видеокамер роботизированы и могут разглядеть лицо человека или номер автомобиля по полтора километра. Видео мгновенно транслируется на больших экранах в ситуационном центре в мэрии. Доступ к нему имеют правоохранительные органы и коммунальные службы.
В частности, с помощью видеокамер планируется круглосуточно отслеживать аварии на водопроводах, электросетях и путях.
Горожан успокаивают, что будут следить за безопасностью в городе, а не за частной жизнью людей. По словам разработчиков, подобных центров в Украине больше нет.
Полтысячи видеокамер будут следить за улицами, парками и школами в Днепре
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter