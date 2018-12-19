В Днепре полтысячи видеокамер будут следить за улицами, парками и школами (видео)

Горожан успокаивают, что следить собираются за безопасностью в городе, а не за частной жизнью людей.

В Днепре полтысячи видеокамер будут следить за улицами, парками и школами.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Отмечается, что десять видеокамер роботизированы и могут разглядеть лицо человека или номер автомобиля по полтора километра. Видео мгновенно транслируется на больших экранах в ситуационном центре в мэрии. Доступ к нему имеют правоохранительные органы и коммунальные службы.

В частности, с помощью видеокамер планируется круглосуточно отслеживать аварии на водопроводах, электросетях и путях.

Горожан успокаивают, что будут следить за безопасностью в городе, а не за частной жизнью людей. По словам разработчиков, подобных центров в Украине больше нет.