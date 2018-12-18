Укрпочта начинает продажу книг по всей Украине

Украинцы будут иметь возможность заказывать качественные книги с доставкой по всей Украине.

С 10 декабря 2018 года "УКРПОЧТА" совместно с издательством #книголав и интернет-магазином Yakaboo.ua начинает продажи книжек по единому каталогу.

Отныне в каждом отделении и у всех почтальонов национального оператора почтовой связи доступен каталог, где собрана литература для детей и подростков, научно-популярные издания по саморазвитию, здоровья и бизнеса, классическая и современная художественная литература для взрослой читательской аудитории. Таким образом, отныне украинцы будут иметь возможность заказывать качественные книги с доставкой по всей Украине.

В каталоге представлены книги известных украинских издательств: Yakaboo Publishing, #книголав, Vivat, Клуб Сімейного Дозвілля, КМ-Букс, Ранок, Рідна Мова, Видавництво Старого Лева и тому подобные. Издания можно заказать по телефону горячей линии 0 800 300 545 (все звонки со стационарных и мобильных телефонов в пределах Украины являются бесплатными). Доставка заказов до всех отделений Укрпочты также является бесплатной.

"Книга почтой поможет преодолеть дефицит книжных магазинов в стране и максимально упростит процесс покупки. Это важный шаг в рамках популяризации чтения - теперь книга станет более доступной даже в наиболее отдаленных уголках Украины", - отметили в Укрпочте.