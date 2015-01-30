Сотрудники милиции избили луганского правозащитника и журналиста

Об этом сообщила журналист "Громадського ТБ" Анастасия Станко.

В комментарии "Украинской правде" Станко рассказала, что вместе с Реуцким в четверг вечером возвращалась из зоны АТО, где они выполняли редакционное задание.

На посту ГАИ Песочин (Харьковская область) их остановили правоохранители, проверили документы и захотели осмотреть автомобиль.

На замечание Реуцкого о том, что даже в зоне АТО их так не проверяли, сотрудники милиции захотели посмотреть еще и личные вещи журналистов.

Когда мужчина достал из сумки камеру GoPro, не включив ее, правоохранители, по словам Станко, начали пытаться забрать ее, заламывая руки Реуцкому. Таким образом между журналистами и сотрудниками милиции начался конфликт.

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"Его скрутили на харьковском посте ГАИ экс-беркутовцы, как мы понимаем. Костю били, меня толкнули. Били его, потому что он камеру вытащил. Потом ее украли. Камера "гов про", - написала она на своей Facebook-странице.

"Милиционеры не представляются. Но уверены, что им ничего не будет, "потому что не было же и за Майдан ничего" - это цитата. А в разговорах говорят, что типа: ну же номера луганские... Камеру подбросили обратно в машину, карту памяти не вернули ", - добавила она.

Позже журналисты вызвали наряд милиции, чтобы зафиксировать правонарушение.

Камеру, по словам Станко, сотрудники милиции подбросили в автомобиль, хотя карту памяти с материалом, который был снят во время командировки в зону АТО, не вернули.

По состоянию на 23:40 журналисты ждали оформления протокола.