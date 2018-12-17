цей матеріал доступний українською

В Украине может появиться новый выходной

16:15, 17 декабря 2018
Общество
1652 0
Иллюстрация REUTERS

Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп Сергей Мищенко - инициатор законопроекта.

Читайте такжеВыходные в декабре: украинцы будут отдыхать треть месяца

"15 декабря 2018 года вошло в новейшую историю Украины как День духовного единства Украины, ведь в этот день в Софии Киевской состоялся Объединительный собор Украинской православной церкви. Около двухсот делегатов (иерархи, священники и миряне) из трех православных церквей – Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и Украинской православной церкви Московского патриархата – образовали Украинскую поместную православную церковь и был избран ее предстоятель, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний", - написал он.

Поэтому Мищенко в связи с этим зарегистрировал законопроект "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины", в котором предложил 15 декабря определить Днем духовного единства Украины и праздничным нерабочим днем.

Как сообщал УНИАН, в украинцев в 2019 году будет 11 дополнительных выходных в честь религиозных и государственных праздников.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Создание поместной церкви в Украине
Теги: #Украина#выходные#церковь#выходные в Украине