День Святого Николая: гадания и приметы

19 декабря украинцы отмечают День святого Николая. В этот день нужно правильно загадывать желания и гадать.

Завтра, 19 декабря, весь православный мир отмечает день Николая Чудотворца. Этот праздник с нетерпением ждут как дети, так и взрослые. Испокон веков его отмечали славяне с большим размахом, молились в этот день и просили у святого Николая помощи, защиты от бед, а девушки гадали на суженого.

День святого Николая Чудотворца, который принято отмечать 19 декабря, является сильным магическим временем, в которое проводятся обряды гадания. Гадание на Николая 19 декабря сбывается, потому что по поверью этот день наделен магической силой, с давних пор день Николая Чудотворца считается самым подходящим временем для ритуалов и обрядов, связанных с замужеством.

Чтобы узнать свою судьбу предлагаем провести несколько несложных приемов по гаданию.

День святого Николая: гадания

Гадание на кольце

Чтобы узнать выйдет ли девушка замуж, в старину барышни брали кольцо счастливой замужней женщины и подвешивали его на собственном волосе над стаканом с водой:

если ударится о край стакана, то в этом году девушка замуж не выйдет,

если кольцо крутится быстро, но не касается стакана, то скоро будет свадьба,

если же кольцо движется медленно, то девушка выйдет два раза замуж.

Также гадают на сорванную ветку вишневого дерева. Ее ставят в вазу и, если оно зацветет к весне, то быть замужеству, если нет, то придется еще подождать.

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Гадания на перекресте

В полночь девушка должна выйти на перекресток и слушать, что происходит вокруг. Если она услышит веселый смех – то год будет удачным и, скорее всего, она выйдет замуж. Если плач – то свадьбы в этом году не будет.

Гадание с ножом

Берется кухонный нож и кладется в центр разделочной доски. По краям доски необходимо положить бумажки с ответами "да», "нет", "потерпи", "сторонитесь ложных друзей", "ждите хорошей новости", "придет письмо", "успех в делах", "гость, которого не ждали", "любовь", "за печалью будет радость", "новый поклонник", "неожиданная встреча", "долгая дорога".

Крутить нужно три раза, чтобы получить ответ на свой вопрос.

Гадания с зеркалом

Нужно дождаться, пока ночью отчетливо будет видно луну. После этого взять зеркало и поставить его так, чтобы было видно отражение луны. Нужно внимательно следить за отражением, и вскоре вы увидите не один, а несколько месяцев. Необходимо посчитать, сколько их вам померещилось – это число расскажет о том, насколько большой будет ваша собственная семья.

Многие верили, что это волшебный день, когда исполняются любые мечты и желания. Поэтому перед сном девушки говорили: "Суженный-ряженный приди ко мне испить водицы". Кто приснится, тот и будет ее судьбою.

Гадания в день Святого Николая на суженого

Чтобы узнать имя будущего мужа. Необходимо взять любую бумагу и нарезать ее полосками. На каждой бумажке написать, совершенно не задумываясь, мужское имя. Закрутить бумажные полоски с именами, перемешать и положить их под подушку. Утром следующего дня вытащить любую бумажку не глядя. Имя, которое будет на листке бумаги и будет именем вашего будущего мужа.

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В старину был еще интересный обычай, с помощью которого можно было избавиться от одиночества, “печати безбрачия”, болезни… Нужно было сделать из чего угодно, небольших размеров, чучело коня. Обязательно обвязать лентами красного цвета и сжечь на улице. В костер также отправлялись старые вещи, чеки, различные бумаги, и как символ женского одиночества - прядь волос.

Гадания на день Святого Николая

День Святого Николая 2019: приметы

Согласно народному поверью, ночью, 19 декабря, Николай Чудотворец спускается с небес на землю и помогает всем обиженным, бедным и обездоленным: разгоняет темные силы.

Среди людей он слывет как защитник путешественников, моряков, бедных, слабых и несправедливо осужденных. В народе его еще называют Зимним Николаем, Николаем Угодником и считают покровителем браков.

Считалось, что с наступлением дня Николая начинается настоящая зима, а осень сдает свои позиции.

День святого Николая считался последним днем в году, когда необходимо было раздать все долги. Если этого не сделать, то в грядущем году семья будет бедствовать.

Если же до праздника пошел снег, то зима будет холодной, морозной и суровой. О том, какая зима будет говорила и погода в День Святого Николая. Если холодно, то и весь сезон будет также, если же тепло, то зима будет ясной и без сильных морозов.

В этот день принято было мириться, при этом приговаривали: «На Никольщину зови друга, зови и ворога, оба будут друзья».

Если же хозяин дома первым не обойдет свой двор, то в грядущем году будет беда. Поэтому на Николая мужчины старались встать пораньше и обойти весь двор.

А вот если перед Николой появился иней, то год будет богатым и урожайным.