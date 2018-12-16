В Facebook появилась фейковая страница Института национальной памяти
13:15, 16 декабря 2018Общество
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Настоящая страница Украинского института национальной памяти имеет галочку напротив названия, что подтверждает ее достоверность.
В УИНП предупредили о появлении фейковой страницы Института в Facebook / facebook.com/uinp.gov.ua/
В социальной сети Facebook появилась фейковая страница Института национальной памяти.
Об этом сообщается на официальной странице ведомства. В сообщении отмечается, что настоящая страница Украинского института национальной памяти имеет галочку напротив названия, что подтверждает ее достоверность.
"Таким образом пользователи могут отличить настоящую страницу Института от фейковых и быть уверенными, что вся информация, которая публикуется в ленте, - достоверная. Эта страница, которая появилась вчера, - Институт Национальной Памяти - является фейковой", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в Министерстве здравоохранения предупредили, что украинские больницы получают фейковые указания относительно действий во время военного положения.
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