Завтра в Украине потеплеет до +8° , ожидается дождь и штормовой ветер

30 января температура воздуха в Украине повысится и в течение дня будет достигать 2-8 тепла, в Крыму до 10-12 градусов тепла. Ночью еще будет прохладно, ожидается от 3 тепла до 3 мороза, на юге до 5 тепла, сообщает Opogode.ua.

Юго-восточный ветер достигнет штормовых порывов.

Осадки охватят всю Украину, снег и мокрый снег выпадут преимущественно на севере и западе, на остальной территории снег перейдет в дождь. Местами в Украине ожидается туман и изморозь. На дорогах гололедица.

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В западной части - осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем 1-7 тепла.

В северных областях - снег и мокрый снег. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем 1-6 градусов тепла.

В центральной части ожидается мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 2 мороза, днем 2-7 тепла.

В восточных областях ожидается снег, в южных районах местами с дождем. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем 2-7 тепла.

В южной части пройдут дожди. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем 2-8 градусов тепла, в Крыму до 10-12 градусов тепла.

В Киеве - мокрый снег. Температура воздуха ночью около нуля, днем 1-3 градуса тепла.

Ветер в Украине ожидается юго-восточный, 5-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.