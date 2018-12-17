Сегодня отмечается день ангела Варвары: поздравления, стихи, открытки
08:07, 17 декабря 2018Общество
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Считается, что девушки по имени Варвара – активные и смелые, но в то же время – скромные и трудолюбивые.
Украинские православные сегодня отмечают Варварин День / pravoslavie.ru
Сегодня православные отмечают День Святой Великомученицы Варвары – одной из самых почитаемых христианских святых. По традиции, девушек и женщин по имени Варвара в этот день поздравляют с именинами.
Варвара – древнее имя, уходящее своими корнями в греческий язык. Оно является производной формой от греческого слова «барбарос», что можно перевести как «иноземец, не говорящий по-гречески».
Считается, что девушки по имени Варвара – активные и смелые, но в то же время – скромные и трудолюбивые. Кроме того, они отличаются впечатлительностью и врожденным чувством прекрасного.
liveinternet.ru
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Ранее УНИАН собрал все, что известно об истории и традициях Дня Святой Варвары.
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