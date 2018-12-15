Новогоднее меню 2019: советы и рецепты к новогоднему столу

Новый 2019 год - год Свиньи. Поэтому к приготовлению новогоднего стола нужно подходить правильно, чтобы не обидеть хозяйку 2019 года.

До Нового года 2019 остались считанные дни. Хозяйки уже начинают задумываться о блюдах, которые будут на новогоднем столе. Чтобы немного облегчить задачу, УНИАН подготовил подборку новогодних рецептов, которые разнообразят меню в праздничную ночь.

В 2019 году Желтая Собака передает власть Желтой Свинье. Данное животное не является привередливым в еде. А это значит то, что угодить ей будет крайне просто. И так составляем вместе меню на Новый год 2019 - интересное, доступное и полезное.

К слову, астрологи настоятельно не рекомендуют включать в новогоднее меню 2019 блюда из свинины - мол, такой стол может расстроить хозяйку 2019 года.

Готовить на новогодний стол 2019 можно следующее

свежие, маринованные и соленые овощи;

рыбу;

птицу;

говядину, телятину, баранину;

грибы;

крупы;

фрукты.

Свинья любит овощи, зелень, поэтому их должно быть много. Торты, печенье, пирожки — все можно испечь на новый год 2019, рецепты лучше брать проверенные. Желательно, чтобы новогоднее меню для дома включало 1-2 блюда желтого или красного оттенка — это цвета наступающего года.

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Какие блюда не стоит готовить в новый 2019 год

Несмотря на то, что согласно гороскопу, год Свиньи наступит 5 февраля, считается неправильным готовить блюда из свинины, в том числе такие:

шашлыки;

свинину по-французски (шубу);

отбивные;

паштет из свиной печени;

холодец с использованием рульки;

пельмени и другое рубленое свиное мясо;

окорок, корейку, карбонад, сальтисон;

колбасу, содержащую свиной жир или мясо.

Приготовьте традиционное блюдо — холодец — из крыльев и голеней индейки, нарезки подайте рыбные, а колбасу — сыровяленую конскую (махан).

Новогодний стол 2019 - рецепты

Курица с яблоками

Ингредиенты:

1,5 кг тушка курицы

500 г кисло-сладких яблок

2 ст.л растительного масла

1 ч.л. меда

1/2 ч.л сухого тимьяна

1 ч.л. соли

свежемолотый перец по вусу

Приготовление:

В миске смешайте мед, масло, тимьян, а также перец и соль. Данной смесью натрите курицу.

Яблоки нарежьте четвертинками и удалите семена. Заполните ими всю внутреннюю полость птицы. Зашейте отверстие, ножки курицы сложите вместе и укутайте в фольгу. Также в фольгу замотайте и крылья курицы.

Тушку курицы уложите на противень и отправьте в разогретую до 220 градусов духовку на полчаса. По истечении времени температуру снизьте до 180 градусов и выпекайте еще около 40 минут.

Важно! За 10 минут до окончания запекания снимите с курицы фольгу, чтобы крылышки и ножки успели подрумяниться. К слову, чтобы курица не обгорела во время приготовления, можно положить на нее сверху лист фольги - это поможет сберечь аппетитную золотистую корочку.

Фаршированная щука

Новогодний праздничный стол с нашим меню будет замечательным. Если вы любите рыбку, тогда следующее блюдо придется кстати. Да и на праздничном столе такое блюдо будет выглядеть замечательно.

Для приготовления щуки купите следующие компоненты: Щуку массой 1 кг. Морковь — 2 штуки и лук — 2 головки. Одна картофелина и яйцо куриное — 1 штука. Сливочное масло — 50 грамм. Белый хлеб пару кусочков. Соль — 2 чайные ложки и приправы (белый перец и фенхель) по вкусу. Стакан молоко. Для обжарки потребуется масло растительное. Обязательно почистите щуку. Удалите также жабры. Потом отрежете голову и вытащите внутренности. После помойте все прохладной водой. Тушку рыбы необходимо отбить слегка скалкой. Мясо должно отделиться от кожи. Далее, с рыбы стягивается кожа как чулок. Начните делать это с головы и тяните до хвоста. Когда снимите кожу, отрежьте позвоночник у самого хвоста. Снимите мясо с кожи и хребта. Морковь и луковица нарезается кубиками. Вместе с фенхелем овощи обжаривают на сливочном масле. Картофель очищается и вторая луковица вместе с картофелем нарезается. Овощи прокручиваются в мясорубке с мясом щуки. В фарш добавляется желток яйца, перец и соль. Все хорошо перемешивают. После чего добавляют обжаренный лук и морковь. Затем добавляется соль и перец. После чего все хорошо перемешивается. На последнем этапе в фарш лопаткой вмешивают белок куриного яйца. Теперь кожу щуки необходимо набить данным фаршем. Набивать плотно не рекомендуется. Тушку укладываем на разрезанный пакет для запекания. Приставьте к тушке голову, оберните пакетом и выпекайте в духовке при температуре 180С. Время выпекания — 30, 40 минут.

Готовая рыба должна остыть. Затем достаньте ее из пакета и переложите на блюдо. Используйте по своему усмотрению украшения для рыбки.

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Лучшие закуски для меню на Новый год 2019

В качестве холодного закусочного блюда подойдет сырное и рыбное ассорти из супермаркета. Если вы отдаете предпочтение необычному, за 1 день до праздника можно приготовить такие закуски.

Творожные шарики

Инструкция:

300 г жирного творога взбить блендером, добавить 70 г размягченного сливочного масла, 1 ч.л. соли и 2-4 зубчика раздавленного чеснока. Хорошо перемешать и руками в перчатках, увлажненных водой, формировать шарики. Для 1 шт. достаточно 1 ч. л. смеси. Шарики будут выглядеть по-новогоднему, если их обвалять, например, в панировке из таких продуктов:

измельченных грецких орехов;

смеси белого и черного кунжута;

мелко натертой моркови;

вяленых помидоров;

зелени.

Разноцветные шарики выложить рядами на блюдо, украшенное веточками укропа и поставить в холодильник для застывания.

Дабы с первых минут удивить чем-то необычным, на закуску приготовьте блюдо восточной кухни, которые распространены и в Турции.

«Финдик иле»

Ингредиенты:

350 гр отварного куриного филе (грудки, в общем, куриное мясо)

70 гр очищенных и слегка обжаренных грецких орехов

3-4 ломтика белого хлеба (допустимы сухари)

чеснок, перец, соль, кориандр и прочие специи по вкусу

лимон (для подачи)

Приготовление:

Измельчить в блендере орехи, специи и хлеб. Смесь разбавить до консистенции густой сметаны куриным бульоном. Курицу мелко нарезать или порубить в блендере. Все смешать и поставить в холодильник, в идеале — на ночь. Перед подачей смесью заполнить тарталетки. Можно подать с лавашом, на хрустящем багете или с гренками. На отдельной тарелочке — лимон, овощи, зелень. Чтобы изменить цвет смеси, добавьте куркуму.

Новогодний стол 2019: закуски

Блюда в виде свинки: лучшие идеи на Новый 2019

Если вы хотите, чтобы на вашем праздничном столе красовались блюда с изображением "хозяйки" года, возьмите на вооружение несколько идей.

Салат "Пятачок"

Основа этого блюда – салат с майонезом и тертым яичным желтком, приготовленный в кулинарном кольце. Украсьте его тонкими ломтиком колбасы и кусочками маслин. Тарелку декорируйте петрушкой и морковными звездочками.

Фаршированные кальмары в виде поросят

Как и в предыдущих рецептах, начинка для этого блюда может быть абсолютно любой. Можно начинить грибами или яичным желтком - всем, на что хватит фантазии. Когда кальмары будут готовы, украсьте их, как на фото выше.

Десерты к новогоднему столу 2019

Штоллен

Удивить своих близких и порадовать их вкусных лакомством в новогодние праздники сможет каждая хозяйка. Далеко не каждый знаком с таким вкусным сладким блюдом, как штоллен. Это изделие, традиционно выпекающаяся в Германии и Австрии, чаще всего в рождественскую пору. Штоллен может иметь разные начинки, однако самой популярной является начинка из цукатов, различных вдов орехов, мака и марципана.

Ингредиенты:

На 3 штоллена (вес одного — около 1 кг)

Для сиропа:

150 мл воды

150 гр сахара

100 мл черного рома

100 гр кураги

100 гр инжира сушеного Инжир — 100 гр

100 гр миндаля обжаренного

100 гр изюма светлого

100 гр апельсиновых цукатов

*общее количество цукатов, сухофруктов и орехов – 500 гр. Вы можете самостоятельно определить какие именно орехи и цукаты вы будете использовать

Для опары:

150 мл сиропа, в котором были замочены орехи и сухофрукты

2 гр дрожжей свежих (сухие быстродействующие – 1/3 чайной ложки

150 мл молока

300 гр муки

Для теста:

600 гр муки

600 гр опары

80 мл молока

150 гр сахара

4 гр соли

38 гр дрожжей свежих (сухие быстродействующие – 7 гр)

500 гр сливочного масла (жирность 82%)

цедра 2-х апельсинов

300 гр марципана

10 гр микса пряностей

Для марципана:

150 гр миндаля (сырого)

150 гр сахара

60 мл воды

Микс пряностей:

2 гр кардамона (порошок)

3 гр корицы (поршок)

3 гр имбиря (порошок)

1 гр гвоздики молотой

1 гр мукатного ореха (порошок)

Дополнительно:

100 гр сливочного масла (для смазывания штоллена)

100 гр сахарной пудры

Приготовление:

1. Замочите в сиропе с ромом сухофрукты и орехи - сухофрукты предварительно промойте, орехи обжарьте на сухой сковороде.

2. Поставьте на огонь сотейник с водой, сахаром и ромом, кипятим несколько минут. Снимаем с огня, даем остыть.Залейте сиропом орехи, цукаты и сухофрукты. Накройте пленкой и уберите в холодильник на 12 часов.

3. Приготовьте марципан. Если миндаль сырой, залейте его кипятком и оставьте на 1-2 минуты, после очистите. Подсушите в духовке при 100 градусах около 20-30 минут, охладите, а затем пробейте блендером. Если используете миндальные хлопья, также посушите их в духовке и перебейте блендером.

4. Приготовьте сироп для марципана: в сотейник налейте воду, добавьте сахар и варите до 118 градусов. Сироп должен держать форму, но не застывать до состояния карамели. Быть по консистенции, как "мягкий шарик".

Готовый сироп смешайте с перемолотым миндалем, оберните пищевой пленной и уберите в холодильник. После раскатайте и нарежьте кубиками.

5. Приготовьте опару: молоко и сироп слегка прогрейте до температуры тела. Если дрожжи свежие, добавляем их в молоко, перемешиваем и заливаем к муке, туда же добавляем сироп. Если дрожжи сухие, их необходимо смешать с мукой. Затем влить молоко и сироп. Вымешиваем опару до однородности. Накрываем ее полотенцем и убираем в теплое место без сквозняков на несколько часов.

6. Приготовьте тесто: соединяем просеянную муку с солью, сахаром, цедрой апельсина, пряностями, перемешиваем венчиком.

7. Нагреваем молоко до температуры 36-38°, растворяем в нем свежие дрожжи. Затем добавляем опару, муку и 1/3 размягченного сливочного масла. Если дрожжи сухие, добавляем их к муке.

8. Удобнее все это делать в комбайне (руками тесто тоже можно вымесить, но сложнее — тесто достаточно тугое). Используя насадку "крюк", слегка перемешиваем ингредиенты на низких оборотах (до 1 минуты).

9. Затем добавляем оставшееся сливочное масло и вымешиваем на низкой скорости около 5 минут.

10. Добавляем процеженные орехи и сухофрукты. Вымешиваем. Затем тесто делим на 3 равные части.

11. Чтобы сформировать штоллен нам потребуются формочки из фольги или же подходящие формы для кексов. Размер формочки — 27 на 12 см. Если не использовать форму, штоллен получится более низкий и плоский.

12. Формируем штоллен. Раскатываем тесто в пласт овальной формы. Раскладываем по всей поверхности кусочки марципана, складываем пополам, снова раскатываем в пласт и еще раз складываем.

13. Сформированный штоллен выкладываем в формочку из фольги, накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте без сквозняков на несколько часов. Выпекаем при температуре 180°С около 35-40 минут. Проверяем готовность деревянной шпажкой.

14. Готовый штоллен вынимаем из духовки и, пока он горячий, смазываем растопленным сливочным маслом

15. Через 5 минут посыпаем сахарной пудрой. Даем остыть.

16. Готовую выпечку оборачиваем пергаментом, затем пищевой пленкой и убираем в прохладное место (холодильник или балкон).

Первые несколько дней штоллен по консистенции напоминает пасхальный кулич, но уже через неделю (а лучше три!) приобретает сыпучесть и становится больше похож на кекс. Поэтому, если у вас есть время, выпекайте штоллен заранее: после вызревания его вкус намного богаче.

17. Перед дегустацией штоллен заранее достаем из холодильника и присыпаем сахарной пудрой.

Рецепт на новый год: штоллен

Полезное меню на Новый год 2019

Мы решили не забывать в новогодние праздники и о тех людях, кто следит за качеством своего питания и ведет здоровый образ жизни. Чтобы праздничное застолье было в радость, стоит так же продумать своей новогодний стол. К примеру, традиционный салат оливье, без которого не обойдется ни один новогодний праздник, можно приготовить без майонеза, а с греческим йогуртом или сметаной.

Хорошо расходятся на празднике фаршированные яйца. Обычно в качестве начинки бывает смесь из какой-нибудь соленой селедки с майонезом…А мы предлагаем – легкий и вкусный вариант с авокадо и желтком.

Полезное меню на Новый год — это просто! Выбирая рецепты для своего праздничного вечера, исключайте все, что содержит майонез, лучше отказаться и от картофеля, жирных сортов мяса, салатов с сухариками и чипсами, белого хлеба и других изделий из пшеницы. Тогда этот пир не оставит весомого следа на вашей фигуре.

Новогодний стол 2019: какое спиртное выбрать

Меню новогоднего стола никак не может обойтись без горячительных напитков. Конечно же, на вашем столе должны находиться различные спиртные напитки. Обязательно - шампанское. Бокальчик этого напитка, как правило, выпивают во время боя курантов. Подавать шампанское стоит обязательно охлажденным. А вот разливать его стоит в высокие бокалы. Пить данный напиток лучше всего с фруктами или шоколадом. Могут подойти также и бутерброды с икрой. Салатик с овощами тоже будет уместной закуской.

Дальше пить можно любые алкогольные напитки. Но стоит учитывать то, что каждое блюдо сочетается с определенным алкоголем. К примеру, к белому мясу, к морепродуктам и рыбке подойдет белое вино. Красное вино подходит к другим сортам мяса.

На заметку! Красное вино перед подачей не охлаждают. Считается то, что комнатная температура позволяет ему раскрыть весь свой вкус.

Под холодные закуски идеально подходит крепкий алкоголь. Но и тут имеются свои тонкости. В частности, виски и водку будет хорошо закусывать: солеными грибочками, домашней консервацией или селедкой. Для коньяка сделайте нарезку из сыра. А вот лимоном его не заедают. Считается то, что он портит вкус данного напитка. Многие спиртные напитки хорошо сочетаются с горячими блюдами.

В новый год десерты не нужно запивать чаем. С кусочками торта, фруктами и мороженным хорошо будет сочетаться: мускатные вина, ликеры и различные коктейли. Что-бы не омрачить Новый год напитки употребляются по нарастанию крепости. И еще необходимо соблюдать меру.

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