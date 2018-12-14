В поселке на Черниговщине установили главную елку с кладбища

Установка новогодней елки, срубленной на кладбище, вызвала возмущение жителей.

В Черниговской области работники коммунального предприятия получили выговоры за установку в центре поселка Сосница елки, которая росла на кладбище.

Об этом УНИАН сообщили в Сосницком поселковом совете.

Согласно информации, в начале недели на центральной площади поселка в рамках подготовки к празднику открытия елки, которое запланировано на 19 декабря, было установлено новогоднее дерево. Однако этот факт вызвал возмущение жителей Сосницы, поскольку ель была срублена работниками КП «Благоустройство-Сосниця» на территории местного кладбища.

Читайте такжеНовый год у ворот: предприятия Гослесагентства уже продали более 100 тысяч елок

Руководители коммунального предприятия приняли решение о вырубке елки на кладбище и установки ее на центральной площади поселка без согласования с руководителем громады Андреем Портным, который в то время находился в отпуске.

Отмечается, что ель - перерослая, аварийная, она представляла опасность на кладбище для надгробий и жизни людей, посещавших умерших родственников.

Вчера председатель поселкового совета дал указание руководству КП «Благоустройство-Сосница» о демонтаже елки и установка другой. Ель демонтированы.

Ответственным лицам вынесены выговоры за принятие такого решения.