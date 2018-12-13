ТСН покажет спецвыпуск в день проведения Объединительного собора православной церкви

Объединительный собор будет проходить в стенах древней святыни – Софии Киевской.

В эту субботу, 15 декабря, в 13:00 на «1+1» выйдет спецвыпуск ТСН, посвященный Объединительному собору и созданию украинской поместной православной церкви.

В этот день в Киеве должны принять устав нового церковного объединения и избрать Предстоятеля, который уже в январе в Константинополе получит из рук Вселенского Патриарха Варфоломея долгожданный Томос об автокефалии.

Объединительный собор будет проходить в стенах древней святыни – Софии Киевской.

В студии ТСН будет работать Наталья Мосейчук, на прямой связи с ней из Софии Киевской – корреспондент Нелли Ковальская, а на Софийской площади, где верующие будут ожидать решения Собора, будет работать Антон Страшко.

ТСН расскажет не только о ходе событий, но и о пути Украины к единой поместной церкви, настроениях среди верующих и о том, как украинский Томос может изменить расклад сил в мировом православии.

Смотрите самые свежие новости с исторического события в субботу, 15 декабря в 13.00 в спецвыпуске ТСН на 1+1.