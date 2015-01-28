70% россиян выступают против усыновления детей из России иностранцами

70% россиян поддерживают запрет на усыновление детей из РФ гражданами ряда стран, более половины уверены, что он пошел на пользу российским сиротам. Таковы данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает ТАСС.

Согласно исследованию, спустя два года после принятия "закона Димы Яковлева", который запрещал усыновление российских детей гражданам США, доля людей, одобряющих его, выросла: если в 2013 году закон поддерживали 54%, то в 2015 - уже 70%. В настоящее время документ не поддерживают лишь 14%.

Причем более половины респондентов - 53% - уверена, что закон пошел на пользу российским сиротам.

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Главным аргументом в пользу данной точки зрения является указание на то, что дети, рожденные в России, должны оставаться жить в родной стране - об этом говорят 28%. Каждый пятый (19%) полагает, что запрет поможет обеспечить безопасность малышей.

Только 15% опрошенных полагают, что принятые меры скорее пагубно сказались на положении российских сирот. При этом почти половина из тех, кто придерживается этой позиции (49%), затруднились объяснить, почему они так считают. Те, кто озвучил конкретные доводы, ссылаются в первую очередь на то, что меньше детей смогут обрести семью.

За сохранение запрета на усыновление для граждан некоторых государств высказываются в настоящее время 70% респондентов. Инициативный всероссийский опросы ВЦИОМ был проведен в начале 2015 года, в ем приняли участие 1 тыс. 600 человек в 132 населенных пунктах. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.