За "спасибо": в Чернигове открыли бесплатный магазин одежды (видео)

Поставлять товар в этот магазин может каждый желающий, а вот отовариваться смогут только малообеспеченные по соответствующим документам.

В Чернигове открыли магазин, где малообеспеченные смогут бесплатно выбрать себе одежду.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеЗабрали деньги и шоколадки: в Харькове подростки в масках обокрали ларек (фото)

Магазин располагается на 20 кв. м, которые были выделены волонтеру Юлии Гребнивой безвозмездно. На данный момент в магазине уже более тысячи единиц товара. За неделю жители Чернигова принесли в магазин почти полторы тонны вещей, среди которых одежда, игрушки, одеяла, подушки и новогодние костюмы. Женщина просит приносить чистые и хорошие вещи, которые бы пригодились и бывшим владельцам. Сейчас, по ее словам, в магазине не хватает обуви и мужской одежды.

«Из Волынской области люди откликнулись – чистые, стиранные, новые вещи, которыми даже не пользовались», - рассказывает Юлия Гребнива о последнем поступлении товара.

Впрочем, отовариться за обычное «спасибо» в этом магазине смогут только незащищенные слои населения, показав свой пенсионный или, скажем, удостоверение многодетной семьи.

Впоследствии, если предложения от людей будут превышать спрос, каждый желающий сможет обменять свои вещи на одежду из магазина.