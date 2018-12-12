Центр Киева замер в пробках из-за снегопада (карта)

С 16.00 в Киев планируется закрыть въезд для большегрузного транспорта.

В Киеве в среду, 12 декабря, из-за снегопада большинство дорог сковали пробки. В городе резко возросло количество ДТП.

Согласно с данными Google-карт, на большинстве центральных улиц движение затруднено. Тянучки образовались на бульваре Леси Украинке, ул. Большой Васильковской, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Владимирской и в районе Бессарабского рынка.

Отметим, что с 16.00 в Киев планируется закрыть въезд для большегрузного транспорта.

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Автомобили, которые будут неправильно припаркованы, мешающие работе снегоуборочной техники, будут перемещаться эвакуаторами для обеспечения уборки улиц от снега.

Как сообщал УНИАН, Укргидрометцентр прогнозирует, что сегодня и завтра в столице ожидается осложнение погодных условий. Так, 12 декабря в Киеве сильный снег, налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 15-18 м/с.

В четверг, 13 декабря, ночью умеренный, днем небольшой снег, прирост снежного покрова 13-18 см, на дорогах гололедица.