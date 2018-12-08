Луценко сообщил о завершении экспертизы по делу о расстрелах на Евромайдане

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко анонсировал на начало 2019 года передачу в суд материалов следствия по делу о преступлениях на Евромайдане.

Генеральная прокуратура Украины завершила экспертизу по делу о преступлениях на Евромайдане.

Об этом в эфире телеканала "Интер" сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Мы завершили экспертизу в деле тех лиц, которые отдавали, по версии следствия, приказ расстрелять мирный Майдан. От так, в начале следующего года мы завершим следствие, сможем показать обществу, подозреваемым, а позже и обвиняемым, доказательства того, что именно Янукович, Захарченко, Якименко, Шуляк, соответственно, президент, руководитель СБУ, МВД, Внутренних войск и их подчиненные отдали преступные приказы, за которые на Майдане погибли более 100 человек, более полутора тысяч были ранены", – сказал он.

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Генпрокурор считает, что "этот суд станет самым ожидаемым процессом за эти годы".

"Беженцы не просто сбежали в Россию, а перед этим уничтожили всю переписку, все серверы. Тем не менее, следователи смогли установить факты, доказательства, опросить тысячи людей, дать фактаж, который, по заключению экспертизы, имеет причинно-следственную связь со смертями на Майдане", – отметил Луценко.