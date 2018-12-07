Настя Каменских подчеркнула свои формы стильным корсетом (фото)

Многим подписчикам понравился повседневный образ Каменских.

Популярная украинская певица Настя Каменских продемонстрировала стильный наряд.

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На странице в Instagram артистка опубликовала фото, сделанное, по ее словам, на Latin Grammy в Лас-Вегасе. Каменских подчеркнула формы джинсовым корсетом.

"Красивая", "Жирная", "Шикарная", "Вот бы все женщины были такие", "Сочная", - пишут в комментариях.

Ранее украинская певица Настя Каменских (NK) разместила в Instagram видео исполнения трека, посвященного ее подписчикам в этой социальной сети, количество которых достигло 3 млн.