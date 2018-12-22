Сегодня христиане отмечают День святой Анны

С древних времен день зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы особо почитался среди беременных женщин.

Сегодня, 22 декабря, православные и греко-католики празднуют день зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы. Предлагаем вспомнить, кто такая святая Анна, как отмечают этот день сегодня и главные традиции и приметы, связанные с ней.

В народе издавна говорили, что именно эта ночь является самой длинной, наблюдали за природными явлениями и пытались, используя приметы, предсказать, какая погода будет на Новый год. С древних времен день зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы особо почитался среди беременных женщин.

Что известно про святую Анну

Святая Анна, мать Пресвятой Богородицы, была младшей дочерью священника Матфана из Вифлеема. Она вышла замуж за святого Иоакима, но долгое время Святая Анна была бесплодной. В отчаянии Иоаким удалился в пустыню и там 40 дней постился, плакал и молился, чтобы Бог подарил ему на счастье ребенка, молилась и Анна. Вскоре явился ей Архангел Гавриил и сказал, что зачнет она дочь Марию, через которую будет даровано спасение всему миру и которую благословит весь род человеческий. Зачатие святой Анной произошло в Иерусалиме, где и родилась Пресвятая Дева Мария.

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Интересно, что большинство икон, посвященных этому дню, изображают Пресвятую Деву, которая топчет голову змеи. Внизу иконы святые Иоаким и Анна изображаются обычно с молитвенно поднятыми вверх руками и глазами, которые созерцают Божию Матерь, которая будто парит в воздухе с распростертыми ладонями. Под Ее стопами изображен шар, обвитый змием, что означает дьявола.

Традиции и обычаи в день святой Анны

В старину праздник называли «народинамы солнца», ведь на 22 декабря приходится зимнее солнцестояние - это самый короткий день года. Существует такая присказка: "В день Анны световой день прибавляется на воробьиный шаг".

В древности был обычай давать 24 серебреника звонарю, который извещал о рождении солнца. Согласно народным верованиям, лето встречается с зимой дважды в год - на Сретение и в день святой Анны. Также праздник особо почитается беременными женщинами, которым в течение дня запрещалось браться за любую работу. Кстати, на Закарпатье в этот день девушки, у которых часто болела голова, не пряли.

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Именно в День Анны девушки вместе согласовывали, как будут отмечаться рождественские праздники. Также они выбирали «атаманшу», которая организовывала девичьи сборы и руководила общественными делами. На такие сходки пускали только девушек, которые умели вышивать, шить и прясть, не ленились – их и пускали на вечеринки.

На Анны, кроме согласования празднований, изготавливали рождественские украшения — «пауков» и «ежей» из соломы. Женщины же в этот день начинали белить и убирать жилище, лучше подкармливали свиней, чтобы иметь свежину к Рождеству.

Народные приметы на День святой Анны

Если идет дождь - вся весна будет дождливой;

После Анны солнце поворачивает на лето, а зима — на мороз;

Тихий и безветренный день - на урожай фруктов;

Какая Анна до полудня, такая зима до конца декабря;

Говорила Анна, что надежда бесполезна;

Ясное солнце — на Новый год будет сильный мороз, если пасмурно, на деревьях иней — под Новый год будет оттепель;

Какая Анна до ночи, такая зима до весны.

На Буковине считали, что в день святой Анны начинается год, поэтому и говорили: «На Аннки садись в санки», "Анна зиму сдвинула". Также существует ряд наблюдений, связанных с пчеловодством: «пчелы начинают мед есть», «Ходят в погреб к пчелам, чтобы хорошо роились». Пасечники заходили в омшаник, где хранились ульи, и обращались с молитвой к Господу, чтобы начинался белый и желтый воск и, конечно, густой мед.