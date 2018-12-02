Патриарх Варфоломей провел в Стамбуле богослужение в память жертв Голодомора
17:36, 02 декабря 2018Общество
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В Патриаршей литургии приняли участие, в частности, профессора Василенко и Кульчицкий, лидеры крымскотатарской диаспоры.
Варфоломей провел в Стамбуле богослужение в память жертв Голодомора \ фото УНИАН
Святейший Вселенский патриарх Варфоломей провел в Стамбуле богослужение в память жертв Голодомора.
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Об этом на своей странице в Twitter сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига.
Богослужение было проведено в церкви Святого Николая в Стамбуле.
«Вместе с дипкорпусом, украинской общиной, лидерами крымскотатарской диаспоры участие в Патриаршей литургии в память жертв Голодомора также приняли профессор Василенко и Кульчицкий, книги которых о Голодоморе на турецком языке 4 декабря представляем в Анкаре в ходе конференции», - написал Сибига.
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