В Патриаршей литургии приняли участие, в частности, профессора Василенко и Кульчицкий, лидеры крымскотатарской диаспоры.

Святейший Вселенский патриарх Варфоломей провел в Стамбуле богослужение в память жертв Голодомора.

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Об этом на своей странице в Twitter сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига.

Богослужение было проведено в церкви Святого Николая в Стамбуле.

«Вместе с дипкорпусом, украинской общиной, лидерами крымскотатарской диаспоры участие в Патриаршей литургии в память жертв Голодомора также приняли профессор Василенко и Кульчицкий, книги которых о Голодоморе на турецком языке 4 декабря представляем в Анкаре в ходе конференции», - написал Сибига.