Гибридное военное положение в Одессе: нападение на Гриценко и Аркадийское побоище

Военное положение, введенное на текущей неделе в десяти регионах Украины, в Одессе ознаменовалось… драками.

Грязные методы политической борьбы

Одно из столкновений произошло между сторонниками и противниками лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко. Инцидент произошел в центре города, на улице Ришельевской, где в помещении офисного центра «Терминал-42» расположена радиостанция. Гриценко направлялся на запланированный эфир, когда толпа неизвестных мужчин преградила ему дорогу. Они пытались вручить ему большую тыкву, в которую вставили фалоимитатор. На тыкве была оскорбительная надпись. Гриценко оттолкнул «подарок», после чего около трех десятков молодых мужчин атаковали его соратников и принялись бросать в них яйца…

«Участники столкновения использовали против оппонентов газовые баллончики. Противоправные действия прекратили полицейские, которые патрулировали улицы. Они разняли участников конфликта и не допустили его эскалации», - заявили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, но не объяснили, почему никто не был задержан.

По словам Гриценко, случившееся имеет прямую связь с грядущими президентскими выборами. Мол, похожие ситуации имели место в Днепре, Харькове, Виннице, Хмельницком и Черновцах, но подобной жестокости раньше не наблюдалось.

«Предыдущие провокации - однотипные во всех регионах - исполнители отрабатывали вяло, ради отчета в Центр. А здесь, в Одессе, грубое нарушение закона и человечности… Трое наших партийцев пострадали больше других – сотрясение мозга, рассеченные лица - это Анатолий Завада, а также отец и сын Поляковы - Тимур Иванович и Тимур Тимурович. Сейчас им помогают врачи», - отметил Гриценко.

К слову, в прокуратуре Одесской области УНИАН сообщили, что во время столкновения пострадали пятеро, в том числе полицейский. «Вследствие грубого нарушения общественного порядка, применения физической силы и действия, по предварительной информации, газового баллончика пострадали пятеро граждан, в том числе сотрудник патрульной полиции», - заявили в ведомстве.

Гриценко утверждает, что организатора и большинство исполнителей нападения уже установили, а заказчика и «искать не надо – он известен».

Собственно, политик уверен – за случившимся стоит действующая власть, а «титушек» и вовсе нанимали представители спецслужб. По словам политика, молодые мужчины - жестокие, бездушные, тренированные и дрессированные - просто выполняли приказ «избить», не совсем отдавая себе отчет, что именно происходит и кто их жертвы.

Однако в пропрезидентской партии «Блок Петра Порошенко» в ответ на это обвинили Гриценко в «черном пиаре». Мол, заявление Гриценко, «который в течение считанных часов установил и исполнителей, и организаторов, и заказчика», вызывают удивление. И тут же использовали аналогичный прием «черного пиара», распространив заявление пресс-службы такого содержания: «Полковник, который во время войны России против Украины так и не нашел дорогу в военкомат, и переждал у себя на даче все шесть волн мобилизации, сейчас использует эпатажные и абсурдные заявления, чтобы снять максимум политических сливок с безусловно дерзкого и совершенно неприемлемого инцидента в Одессе. Как-то оно «не по-офицерски»», – отметили в пресс-службе БПП.

Политикам обещают защиту

А пока потенциальные конкуренты на будущих выборах обменивались колкостями, на самом деле удивление вызывала работа правоохранителей, которые не удосужились задержать нарушителей общественного порядка (напомним, дело происходило в городе, в котором уже действовало военное положение) в момент нападения на политика и его соратников.

На это, в частности, обратил внимание генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который, по словам спикера ГПУ Андрея Лысенко, в телефонном разговоре с одесскими силовиками выразил возмущение бездействием правоохранителей.

Впрочем, уже через пару дней министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что пятеро подозреваемых в нападении на Гриценко и Ко опознаны и задержаны. В отношении еще 12 человек будут приняты процессуальные решения.

К слову, злоумышленники всячески отрицают, что нападали на Гриценко по политическим мотивам, в частности, из-за того, что он – один из кандидатов в президенты. Их действия якобы связаны с некими коррупционными связями Гриценко, незаконным отчуждением имущества Министерства обороны Украины в то время, когда он руководил этим ведомством, и другой его деятельностью.

Как бы там ни было, в прокуратуре Одесской области отмечают, что задержанным сообщено о подозрении в хулиганстве, сопротивлении работникам правоохранительных органов и насильственных действиях в отношении руководителя политической партии (ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 342 и ч.2 ст. 346 УК).

В свою очередь, глава МВД Арсен Аваков пообещал «жестко пресекать практику, которую кое-кто пытается ввести в украинском обществе: попытки срыва выступлений кандидатов на выборы, организацию нападений и провокаций вокруг них, дискредитацию безымянными и фейковыми информационными материалами».

«Независимо от степени оппозиционности политиков к действующей власти», – подчеркнул Аваков и добавил, что в стране каждый политик может рассчитывать на защиту своих прав и свобод.

Жаль только, что подобным нападениям в Украине подвергаются отнюдь не только политики и кандидаты в президенты.

«Спецрежим» для своих

Так, введение военного положения довольно своеобразно восприняли некоторые бизнесмены. В частности, представители одной из компаний, ведущей строительство в курортной Аркадии – на Гагаринском плато, решили прикрыться «спецрежимом» в борьбе не с внешним врагом, а с местными жителями и активистами, протестующими против возведения высоток.

Конфликт этот начался еще летом, когда застройщик, расчищая площадку, вырубил около четырехсот деревьев. С тех пор люди неоднократно проводили акции протеста, перекрывали дороги и призывали чиновников к благоразумию. Примерно месяц назад жители Гагаринского плато заблокировали проезд строительной техники, что привело к нескольким конфликтам с представителями застройщика.

А 28 ноября, в день нападения в Одессе на Анатолия Гриценко, произошел очередной скандал и здесь – к объекту начали прорываться три фуры, которые пытались остановить противники стройки. По злой иронии, произошло это именно в то время, когда председатель Одесской областной администрации Максим Степанов проводил брифинг для журналистов, рассказывая о нюансах военного положения. В частности, уверял, что никаких ограничений конституционных прав граждан не предусмотрено, в том числе нет запрета на проведение митингов и других акций протеста…

Очевидцы столкновения на Гагаринском плато рассказали, что полицейские оттеснили протестующих, и самосвалы смогли проехать к объекту, который возводит компания «Будова». При этом правоохранители еще и сопроводили технику к стройплощадке. Последние, по словам лидера общественной организации «Уличный фронт» Демьяна Ганула, заявили, мол, действуют в рамках военного положения, во время которого запрещено перекрытие дорог и проведение акций протеста.

«Полиция заявила: «Будем вас «паковать», у нас – военное положение, пропустите технику. Вот вам и пример, как войной начинают пользоваться отдельные коммерсанты-застройщики, чтобы украсть кусок земли у одесситов», - акцентировал активист.

К слову, в Аркадии ведут строительные работы несколько компаний. Но нынешние конфликты, по словам активистов, связаны с фирмами «Будовой» и «Мегалайном», которые якобы аффилированы с городской властью или с людьми, близкими к ней. Так, «Будова» якобы принадлежит известному бизнесмену Владимиру Галантернику, который близок с мэром Одессы Геннадием Трухановым.

«Если это не так, почему мэрия не останавливает застройку драгоценной земли, а контролирующие органы предпочитают отмалчиваться?», - заявляют активисты, утверждая, что разрешения на возведение высотных жилых зданий у застройщика нет.

…Многих возмущает тот факт, что оба конфликта – и нападение на Анатолия Гриценко, и бойня в Аркадии – произошли в аккурат со вступлением в силу военного положения в Одесской области. То есть, пока усилия мировой общественности направлены на освобождение плененных в Керченском проливе украинских моряков, в Одессе «под шумок» свои проблемы решают заинтересованные лица. Пока, благо, обошлось без жертв – обе потасовки не привели к более серьезным последствиям лишь по счастливой случайности.

И только через несколько дней после инцидентов, министр МВД Арсен Аваков предложил принять дополнительные меры для усиления безопасности в Одессе. Идею поддержал и президент Украины Петр Порошенко.

Но скажутся ли как-то эти меры на спокойствии города? Увидим уже скоро.

Лариса Козовая, Одесса