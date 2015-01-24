В Одесской области произошло землетрясение

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили жители города Измаила на юге Одесской области.

«Мы почувствовали сильные подземные толчки, в особенности это ощущалось на верхних этажах зданий. Даже мебель «ехала». К счастью, жертв и серьезных разрушений нет», - сказали измаильчане.

Читайте такжеВ Одессе произошло землетрясениеВместе с тем, специалисты-сейсмологи констатируют, что данное землетрясение стало в Измаиле самым сильным за последнее время. Его сила составила 4,7 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился на глубине 100 километров, в 14 км от Палтина и в 51 км от румынского местечка Фошканы.