Настя Каменских показала лицо без макияжа
14:25, 29 ноября 2018Общество
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Певица также похвасталась люксовой сумочкой и зимним луком.
Настя Каменских без макияжа / instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских опубликовала снимок, на котором позирует без макияжа.
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Фото появилось в Instagram Каменских. Певица также похвасталась люксовой сумочкой и зимним луком. Фанаты оценили фото Каменских.
"Красотка", "Просто восторг", "Шикарная" "Волшебная", - пишут в сети.
Ранее сообщалось, что Настя Каменских похвасталась аппетитными ягодицами.
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