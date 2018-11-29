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Настя Каменских показала лицо без макияжа

14:25, 29 ноября 2018
Общество
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Настя Каменских без макияжа / instagram.com/kamenskux

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Фото появилось в Instagram Каменских. Певица также похвасталась люксовой сумочкой и зимним луком. Фанаты оценили фото Каменских.

"Красотка", "Просто восторг", "Шикарная" "Волшебная", - пишут в сети.

Ранее сообщалось, что Настя Каменских похвасталась аппетитными ягодицами.

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Теги: #Настя Каменских