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В Одессе беременных обучают петь колыбельные (видео)

12:39, 29 ноября 2018
Общество
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Об это говорится в сюжете ТСН. Организатор импровизированной школы колыбельных, преподаватель вокала, мечтает возродить давние украинские традиции укачивать ребенка под мамины песни. 

Ранее сообщалось, что беременная украинская телеведущая похвасталась премией в России.

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Теги: #Одесса#беременность