В Одессе беременных обучают петь колыбельные (видео)
12:39, 29 ноября 2018Общество
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Организатор импровизированной школы колыбельных, преподаватель вокала, мечтает возродить давние украинские традиции.
В Одессе беременных женщин обучают петь колыбельные
В Одессе беременных обучают петь колыбельные.
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Об это говорится в сюжете ТСН. Организатор импровизированной школы колыбельных, преподаватель вокала, мечтает возродить давние украинские традиции укачивать ребенка под мамины песни.
Ранее сообщалось, что беременная украинская телеведущая похвасталась премией в России.
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