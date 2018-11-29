В Одессе беременных обучают петь колыбельные (видео)

Организатор импровизированной школы колыбельных, преподаватель вокала, мечтает возродить давние украинские традиции.

В Одессе беременных обучают петь колыбельные. Читайте такжеЛобода восхитила сеть семейным фото Об это говорится в сюжете ТСН. Организатор импровизированной школы колыбельных, преподаватель вокала, мечтает возродить давние украинские традиции укачивать ребенка под мамины песни. Ранее сообщалось, что беременная украинская телеведущая похвасталась премией в России.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter