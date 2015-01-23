МВД увеличит количество патрульных машин ГАИ с платежными терминалами

В декабре 2014 областные подразделения Госавтоинспекции получили первые мобильные терминалы, с помощью которых водители могут оплатить штраф на месте. В начале введения практики электронных платежей каждый регион получил по два таких устройства.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины.

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Сегодня были подписаны договоры о передаче терминалов «Ощадбанка» региональным подразделениям ГАИ. Банк передаст Госавтоинспекции 1365 мобильных терминалов. Учитывая 75 терминалов, которые уже используются подразделениями ГАИ, этого хватит, чтобы удовлетворить потребности областных подразделений и обеспечить участникам дорожного движения надлежащие условия для уплаты штрафа.

Практика использования даже небольшого количества мобильных терминалов уже в течение месяца дала свои положительные результаты.

«Выбор способа уплаты штрафа полностью зависит от желания водителя, - отметил глава Госавтоинспекции Анатолий Сиренко. - Они решают сами, воспользоваться им терминалом или же провести оплату в банковском учреждении».

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Как сообщал УНИАН, с декабря 2014 года водители по всей Украине могут оплатить штрафы с помощью мобильных терминалов за исключением Донецкой и Луганской областей. Воспользоваться соответствующей услугой можно только при уплате штрафа за нарушение Правил дорожного движения, за которые принятое решение о наложении штрафных санкций входит в компетенцию Госавтоинспекции.

Нарушения, за которые предусмотрено изъятие удостоверения водителя или же санкция статьи предусматривает решение дела в суде, такой оплате не подлежат.