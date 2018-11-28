Вчера в Украину не пустили около 80 россиян: часть из них посещала оккупированные территории

Всего за вчерашний день в Украине не пропустили около 150 иностранцев.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины за прошедшие сутки не пропустили в страну около 150 иностранцев, из них 80 - это граждане Российской Федерации.

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Об этом в эфире "Прямого" сообщил начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации ГПСУ Андрей Демченко.

"Подразделения ГПСУ приведены в полную боевую готовность. Мы привлекаем резервы, все наряды увеличены и вооружены. Также активизировали оперативные меры для предотвращения любых инцидентов", - сообщил он.

Также он подчеркнул, что осуществляется усиленный пограничный контроль, с гражданами-иностранцами осуществляется интервьюирование, особенно с теми, которые могут подходить под профили рисков. При наличии правовых оснований иностранцам и лицам без гражданства запрещается въезд в Украину.

"Например за вчера в Украине было не пропущено около 150 иностранцев. Часть из них - это потенциально незаконные мигранты. Также около 80 граждан Российской Федерации при пересечении границы не смогли подтвердить цели своего путешествия. Часть из них имела недействительные документы для пересечения границы. Также часть тех, кто незаконно посещал временно оккупированные территории Украины. Их не только не пропустили, но и запретили въезд ", - добавил пограничник.