Кейтеринг в килтах. Беспрецендентный сервис от команды шотландского дома-ресторана Whisky Corner

Легендарный виски и крепкие мужчины в килтах - вот что приходит на ум, когда речь идет о Шотландии. Новый сервис от ресторана Whisky Corner поможет погрузиться в атмосферу этой страны, познакомиться с ее гастрономическими традициями и организовать торжество в любом формате.

«За 6 лет работы мы провели боле 500 масштабных мероприятий и точно знаем, как сделать праздник, который запомнится людям надолго - будь то корпоративное или семейное событие. Клиенту достаточно озвучить свои пожелания, а все организационные вопросы - от планирования до транспортного сервиса - возьмет на себя наша служба кейтеринга»,- говорит управляющий ресторана Алексей Островский.

Уникальная услуга от настоящих профи в теме виски - выездная дегустация. Шеф-сомелье Олег Козловский научит гостей ориентироваться в разнообразии сортов и расскажет, как найти особенный подход к культовому напитку.

За гастрономические впечатления отвечает шеф-повар Whisky Corner Алексей Повторейко. К слову, это единственный в стране шеф, который в совершенстве знает технологию приготовления аутентичных шотладских блюд.

«Мы не были бы шотландским домом, если бы не готовили классический хаггиз из потрохов или стаффордширские блинчики, но кухня Шотландии - далеко не единственное, что мы можем предложить нашим клиентам. Хотите выездной стейк-хаус? - Пожалуйста. Предпочитаете морепродукты? - Мы организуем raw-bar с канадскими лобстерами, тунцом, норвежским лососем и французскими устрицами. Слышать пожелания клиента - наша задача. Бескомпромиссны мы только в одном: в качестве продуктов. Стейки - только из отборного мяса, которое мы ферментируем фирменным способом: в пчелином воске. Осетр и икра - с проверенных локальных хозяйств. Лобстеры - из Франции и Ирландии», - отмечает шеф-повар.