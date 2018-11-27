Одного из моряков прооперировали - мать украинского моряка рассказала о его состоянии

Один из украинских моряков перенес операцию и находится в больнице.

Мачеха Андрея Ейдера рассказала о состоянии здоровья одного из украинских моряков, захваченных российскими силовиками у берегов оккупированного Россией Крыма.

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Как написала Евгения Ейдер в соцсети Андрея прооперировали. «По состоянию на 08:35 информация которой владею я – Андрей позвонил вчера вечером своей девушке. Сказал немного – что прооперировали, лежит в больнице, все в порядке», – написала Евгения Ейдер.

Как сообщал УНИАН, по данным правозащитников, в подконтрольном Кремлю Киевском районном суде Симферополя 27 ноября изберут меру пресечения украинским морякам, захваченным российскими силовиками в Черном море.