Томос наш. Стоит ли ожидать провокаций от УПЦ МП в «пророссийских» регионах Украины и что с этим делать

Синод Вселенского патриархата, который определит дату декабрьского Объединительного собора в Украине для дальнейшего получения Томоса, состоится на текущей неделе – 27-29 ноября. Но уже сегодня можно сказать, что Московский патриархат, яростно сопротивляющийся получению Украинской православной церковью автокефалии, постепенно теряет паству. Причем, даже в традиционно «пророссийских» регионах.

Причиной тому можно назвать несколько факторов. Во-первых, далекая от адекватной (и христианской) позиция Российской православной церкви о разрыве связей с Константинополем, порой, удивляющая даже самых ярых прихожан. Во-вторых, поведение некоторых священников УПЦ МП, слепо следующих указкам из Москвы, при этом действительно теряющих поддержку со стороны своей паствы в Украине. И, в-третьих, традиционная инертность населения, в том числе, паствы УПЦ МП, в вышеназванных регионах.

Однако это вовсе не означает, что соответствующая работа с лояльными к агрессивным призывам пророссийской церкви и верующими только по большим церковным праздникам прихожанами УПЦ МП работа в этих регионах не ведется.

Нехристианское поведение

Пожалуй, наиболее отдаляющимися от Московского патриархата можно назвать жителей Запорожской области. Так, еще весной прошлого года, когда запорожские священнослужители УПЦ МП отправились в окрестности Мариуполя Донецкой области поддержать боевой дух земляков, которые там дислоцировались в одной из воинских частей Нацгвардии, замполит части сообщил священникам, что защитники Украины не желают встречаться с «московскими» батюшками.

На жалобы представителей церкви вышестоящему военному начальству ответ тоже был однозначен: с желанием/не желанием военнослужащих общаться с людьми в рясах ничего поделать не могут. После чего делегации УПЦ МП пришлось возвращаться в Запорожье, не солоно хлебавши.

Эту историю УНИАН рассказал священнослужитель УПЦ Киевского патриархата отец Виктор, который на тот момент служил капелланом в данной части. По его словам, к военным приезжали представители различных конфессий и религиозных организаций, двери части всегда были открыты для всех, кроме представителей московского патриархата.

А уже зимой 2018 года некоторые из тех военных, кто в 2017 году отказывался встречаться со священниками УПЦ МП, едва не перенесли боевые действия с Донбасса в Запорожье.

31 декабря 2017 года в результате роковой случайности в Запорожье погиб двухлетний ребенок. Мальчик вместе с родителями собирался в гости праздновать Новый год. Они с отцом ждали мать на улице, и в этот момент с 7-го этажа дома выбросился мужчина. По трагическому стечению обстоятельств, он упал на ребенка, оба – погибли на месте.

Во время похорон малыша священник, которого пригласили его отпевать, спросил, был ли мальчик крещен. Но узнав, что его крестили в храме УПЦ Киевского патриархата, священнослужитель заявил, что не будет проводить обряд, назвав УПЦ КП самозванной церковью. Убитая горем мать встала перед ним на колени, умоляя совершить необходимую процедуру, однако батюшка был непоколебим – он попросту ушел с похорон. Тогда родители обратились в ближайший к кладбищу храм и попросили настоятеля отпеть малыша, но настоятель тоже отказал. После этого был приглашен батюшка Киевского патриархата, который провел на кладбище обряд отпевания…

Эта история вызвала настоящий шок и прогремела на всю Украину. За считанные часы в соцсетях был организован жесткий флешмоб: по всей стране к храмам УПЦ МП люди приносили детские игрушки, как напоминание о погибшем мальчике. И везде реакция была одинаковой: служители собирали игрушки и демонстративно их выбрасывали.

В самом же Запорожье это спровоцировало новый скандал. К одному из храмов УПЦ МП игрушки принесли боец АТО и его друг – местный волонтер. Когда батюшка попытался выбросить игрушки, мужчины вступили с ним в словесную перепалку. Священник же, в ответ на это, вызвал «подмогу» - к церкви за считанные минуты после его телефонного звонка на микроавтобусе подъехали крепкие мужчины и… избили военного и волонтера.

Позже выяснится, что нападавшие – члены общественной организации «Православный союз «Радомир». Впоследствии эти же люди будут «обеспечивать общественный порядок» на мероприятиях пророссийского «Полка Победы», приуроченных ко «Дню победы 9 мая» и годовщине завершения Сталинградской битвы…

Борьба за имущество, а не за паству

Эта история стала своеобразной «точкой невозврата» в противостоянии между церковниками и запорожской общественностью. Местные ветераны призвали своих побратимов не отвечать насилием на насилие, не идти на радикальные меры. А полиция взяла под усиленную охрану храмы УПЦ МП в Запорожье.

Но пока адекватные люди пытались загладить конфликт и не допустить в городе серьезного противостояния, ситуацию «подогревал» Епископ Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Лука. Он со всех трибун вещал о том, что Киевский патриархат – самозванцы, а священник, который отказался отпевать младенца, поступил абсолютно правильно и не нарушил ни единого церковного канона. «Ни одна православная церковь - ни Румынская, ни Американская, ни Константинопольская - не молилась бы и не отпела бы этого ребенка», - заявлял он.

Довольно категоричен владыка Лука и сегодня, особенно в вопросах грядущего получения Украиной Томоса об автокефалии: «Вся полнота русской церкви, в том числе и УПЦ, разорвала все отношения с Константинополем, они отпали, их больше нет в церкви… С 11 октября я не знаю Константинопольского патриархата и все, что будет им выдаваться, уже будет бумажкой от дворничихи тети Мани, а не членов православной церкви».

«Сейчас идет передел мира, многое меняется… И вот, когда Россия стала экономически развиваться, кому-то очень выгодно ее «задавить», выгодно играть против нее. Это жизнь без Бога», - считает Лука.

Запорожский эксперт по церковно-каноническим вопросам, магистр богословия Илья Бей говорит, что подобными высказываниями владыка Лука не ограничивается. По его словам, на своих проповедях он пугает прихожан кровопролитием, которое якобы придет в Украину вместе с Томосом.

«От Луки зависит настроение прихожан. Он уже сегодня настраивает людей на то, что может быть кровопролитие, что церковь захватила «хунта» и так далее. Недавно УПЦ МП провели очень манипуляционный «опрос», и по его результатам видно, какие настроения диктуются прихожанам», - говорит Илья Бей.

Так, согласно результатам этого фейкового «опроса», «более 97% верующих против каких-либо изменений, как в каноническом статусе, так и в обрядовом», что касается и юридического статуса церкви и языка богослужений.

Илья Бей не исключает, что, помимо банального «накручивания» прихожан, после получения Украиной Томоса в Запорожье возможны и спланированные провокации. «Понятное дело, что Лука не принимает подобных решений, но различные провокации могут быть выгодны России. Это могут быть, к примеру, взрывы в храме. Допустим, община примет решение не воссоединяться с ЕПЦ и что-то произойдет. Тогда скажут: «Вот! Это месть лютых бандеровцев!». Или же наоборот – решат присоединиться к ЕПЦ и что-то произойдет. Тогда скажут: «Вот! Перешли на сторону лютых бандеровцев и чем все закончилось!». Но все зависит только от того, какое решение будет принято в Москве, и как будут вести себя спецслужбы российские и наши, смогут ли они предусмотреть и предотвратить подобные сценарии», - говорит эксперт.

Впрочем, вопреки стараниям митрополита Луки убедить прихожан, что УПЦ МП – едина и нерушима, внутри системы все выглядит немного иначе. По словам Епископа Запорожского и Мелитопольского УПЦ КП Фотия, на сегодняшний день часть «московских» епископов уже заявили о намерении присоединиться к новой Единой православной церкви. «Есть данные, что некоторая часть епископата МП в Украине заявила о своем желании войти в состав Единой церкви, подписав обращение к Вселенскому Патриарху о предоставлении автокефалии. Пока говорится от десяти, в целях безопасности, их имена не разглашаются… В будущем присоединиться в ЕПЦ может около четверти епископата», - говорит Фотий.

Он также не исключает, что присоединиться к новой Единой церкви захотят и приходы, подчиненные его «московскому» коллеге Луке. И, во избежание этого, уже сегодня священнослужители оказывают давление на паству. «Запорожская епархия МП принимает ряд мер, чтобы пресечь переход своих общин в Единую поместную. И такое положение дел практически во всех регионах. Наиболее распространенный способ – передача помещений от общины, которой они принадлежат, епархиальному управлению. А это значит, что даже если община решит перейти в Единую церковь, УПЦ МП, заявит: «Извините, но помещение-то не ваше, а наше»».

В свою очередь в запорожском областном Управлении СБУ категорично заявили, что никаких провокаций не допустят. Также спокойны местные чиновники. Руководитель департамента культуры, туризма, национальностей и религий Запорожской ОГА Владислав Мороко убежден, что никаких противостояний в регионе после получения Украиной Томоса не будет.

Аналогичного мнения придерживаются чиновники и правоохранители в Харьковской области. Такой их уверенности служит факт, что для региона не характерны открытые конфликты на религиозной почве.

Вместе с тем, стоит отметить, что на Слобожанщине Московский патриархат имеет доминирующее положение – основная часть православных религиозных общин в Харьковской области входит в структуру УПЦ МП. При этом, пророссийская церковь имеет поддержку местной власти. Именно поэтому УПЦ МП принадлежат наибольшие и старейшие храмы, активно строятся новые (только с начала ноября, по данным епархии, было освящено, по меньшей мере, два новых храма).

Кроме того, в строительстве новых храмов активно принимали участие российский (ныне живущий в Украине) бизнесмен Павел Фукс и член РФ по обороне и безопасности Александр Шишкин, голосовавший за ввод российских войск на территорию Украины. И, в то же время, эти проекты всегда активно поддерживал мэр Харькова Геннадий Кернес.

Более того, в августе 2014 года Харьковский горсовет, по ходатайству епархии, присвоил обоим россиянам звание «Почетный гражданин Харькова» за благотворительные взносы в строительство храмов…

Верные России

В начале текущего месяца духовенство Харьковской епархии УПЦ МП провело собрание, чтобы засвидетельствовать верность своему предстоятелю (и его позиции по автокефалии украинской церкви) митрополиту Онуфрию. В конце прошлого месяца аналогичное собрание с такой же повесткой дня провели в Одесской епархии УПЦ МП.

К слову, в отличие от харьковских властей, одесские решили провести встречу с митрополитом местной УПЦ МП Агафангелом и епископом Одесским и Балтийским УПЦ КП Павлом, при участии начальника Управления СБУ в Одесской области Александра Довженко, начальника регионального главка Нацполиции Дмитрия Головина и прокурора области Олега Жученко. Как сообщил УНИАН представитель ОГА, собравшиеся обсудили актуальные вопросы государственно-церковных отношений, а также – пути гармонизации межрелигиозных отношений…

«По тому, как проходила встреча, можно было бы предположить, что, несмотря на преобладание МП на территории нашей области (особенно на юге) и слабость всех местных оппонентов, эскалации не будет. Вроде бы, «все уровни» нацелены на сохранение спокойствия в регионе. Вместе с тем, многое зависит от позиции митрополита, широко известного своей жесткой ориентацией на Россию», - рассказал УНИАН представитель Одесской ОГА, присутствующий на встрече.

Действительно, в определенных кругах авторитет 80-летнего Агафангела (в миру – Алексей Саввин) достаточно велик. Не зря церковник был народным депутатом Украины 1-го созыва (1990-1994 гг.), а с 2006-го до недавнего времени – депутатом Одесского областного совета от «Партии регионов».

В числе его множества наград и отличий – орден св. Георгия Победоносца (награда Российской Палаты личности при Президенте РФ, 2004 год), премия конкурса Союза писателей России в разделе «Политическая публицистика» (2005), Всероссийская премия – Человек года (2008) за подвижническую, просветительскую деятельность, а в 2013 году – почетная грамота президента РФ.

По словам одного из одесских экспертов-религиоведов, совсем недавно, в конце октября текущего года, на международном фестивале «Вера и Слово» пресс-служба Одесской епархии заняла первое место в номинации «Официальное сообщество епархии в Facebook» и удостоена специальной награды. Торжественная церемония награждения прошла в подмосковном пансионате «Клязьма».

Вместе с пресс-службой Одесской епархии был отмечен и официальный канал Запорожской епархии в YouTube, который признан одним из трех лучших среди епархиальных ресурсов на территории канонической ответственности Русской православной церкви.

«Такие моменты, в определенной степени, показательны… Ведь, помимо позиции Агафангела, большое значение имеет то, какие усилия предпримет Кремль для расшатывания ситуации в Одесской области - как определенного плацдарма провокаций, которые затем можно перебросить по всей стране», - отмечает регилиовед.

По его словам, несколько настораживают формы и методы «мобилизации» молодежи, которые используют местные священники МП. К примеру, в октябре на территории Свято-Успенского монастыря благословение Агафангела получили члены мотоклуба «Ява», созданного при церкви (чем не «Ночные волки» Путина по-одесски?).

К слову, в упомянутый монастырь, расположенный на побережье Черного моря, является резиденцией патриарха Московского и всея Руси. В последний раз Кирилл наведывался сюда в 2010 году. Однако уже тогда заявлял: «Пусть благословение Божье пребывает над этим святым храмом, над Одесской епархией и всей Новороссией»... Слово «Новороссия» уже тогда насторожило местных политологов. И, как оказалось позже, не зря. Ничего случайного в заявлении Кирилла не было.

В этой связи, несмотря на то, что настоящие христиане выступают против насилия и агрессии, а большинство прихожан любой из конфессий отнюдь не против появления в Украине единой церкви, не стоит забывать, что управляют паствой отнюдь не священники-альтруисты. А, учитывая, что в вышеупомянутых регионах религиозных общин УПЦ МП в разы больше, чем УПЦ КП, местным властям и правоохранителям стоит быть настороже, чтобы не допустить разжигания межрелигиозной и межконфессиональной розни после Синода Вселенского патриархата и декабрьского Объединительного собора в Украине.

УНИАН