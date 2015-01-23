В поселке вблизи Дебальцево в результате обстрела погибли двое жителей

Об этом сообщает пресс-служба областной милиции, передает "Украинская правда".

"По состоянию на 17:00 появилась информация о том, что в поселке Мироновский убиты 2 мирных жителя - мужчина и женщина", - говорится в сообщении в четверг.

Отмечается также, что в четверг с 5:30 возобновились обстрелы Дебальцева. В результате остановлена Мироновская теплоэлектростанция, ранен житель поселка Мироновка. Есть разрушения в Дебальцевском горотделе милиции.

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"Правоохранители принимают меры по спасению граждан", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщает начальник Дебальцевского горуправления милиции Евгений Юхан, в 8:45 ракеты начали ложиться у горотдела милиции. Вылетели все стекла на 3 этаже здания. В ведомстве отмечают, что обстрелы боевиками Дебальцева продолжаются.