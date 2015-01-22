Украинцы считают Януковича наиболее отрицательным политическим деятелем за всю историю - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, такие результаты социологического опроса, проведенного в рамках проекта «Национальный диалог», были обнародованы сегодня во время круглого стола.

Также, среди положительных исторических фигур, по мнению украинцев, является Богдан Хмельницкий (32%), который занял второе место в рейтинге опроса. На третьем месте - князь Владимир Великий (31%), на четвертом - Михаил Грушевский (19%). Из современных украинских деятелей наивысшую оценку получил действующий президент Петр Порошенко, который занимает седьмую позицию среди положительных политических деятелей (10%), а меньше всего положительных оценок - по 2% - получили Виктор Ющенко и Виктор Янукович.

Читайте такжеБолее половины россиян положительно относятся к Сталину – опросСреди отрицательных персонажей истории, лидером по результатам опроса является Янукович (54%). За ним следуют - Иосиф Сталин (39,4%), Виктор Ющенко (25,4%), Владимир Ленин (23,1%), Степан Бандера (19,8%).

Следует отметить, что в опрос были включены 18 исторических деятелей разных периодов.

*** Исследование проведено Фондом «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» совместно с социологической службой «Ukrainian Sociologi Service» с 25 декабря 2014 года по 15 января 2015 года по заказу Международного центра перспективных исследований в 11 регионах Украины. Всего опрошено 4413 респондентов (по 400 во всех регионах Украины, на Закарпатье и Буковине - 401, в Центре - 402, на Полесье - 410).