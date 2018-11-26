Киберпонедельник 2018: что за день и дата его проведения в Украине

В этот день, который в этом году приходится на 26 ноября, только 24 часа интернет-магазины Украины предлагают скидки на товары.

Киберпонедельник (Cyber Monday) является онлайн-версией "черной пятницы" и проходит в следующий после нее понедельник. В этот день, который в этом году приходится на 26 ноября, только 24 часа интернет-магазины Украины предлагают скидки до 90%, как незадолго до новогодних праздников. Стартуют распродажи обычно в полночь 26 ноября.

Как правило, наибольшие скидки в Cyber monday устанавливаются на электронику, бытовую технику, смартфоны и другие гаджеты.

Киберпонедельник во всем мире

Киберпонедельник (Cyber Monday) – это маркетинговое название понедельника, который наступает после Чёрной пятницы и является её продолжением, но уже в сети Интернет. Это время онлайн-распродаж, когда интернет-магазины предлагают товары по сниженным ценам, которые вы можете приобрести, не выходя из дома. А поскольку Киберпонедельник, как и Чёрная пятница, проводится ежегодно в период подготовки к Рождественским и Новогодним праздникам, то он является одним из самых оживленных дней торговли для интернет-магазинов, большинство их которых предлагают своим покупателям реально грандиозные скидки.

Большинство розничных интернет-магазинов предлагают в этот день (а иногда даже и неделю) большие скидки, вплоть до 90%, и специальные предложения, чтобы заманить своих «праздничных» покупателей. Тем более что доступность и простота онлайн-покупок сегодня привлекают многих.

История появления киберпонедельника

Cyber ​​Monday - своеобразная онлайн-версия «черной пятницы». Эту традицию в 2005 году основал ресурс Shop.org, онлайн-подразделение Национальной федерации розничной торговли США.

Федерация заметила, что в последние годы продажи в интернете достигали пика в понедельник, после Дня благодарения. По данным Adobe Digital Insights, в этот день в 2017 году интернет-покупатели потратили 6,6 млрд долл, что на 16,5% больше, чем в 2016 году.

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Влияющий на всё растущую популярность Киберпонедельника – стремительное распространение мобильных устройств – смартфонов и планшетных компьютеров, которые позволяют людям вообще не зависеть от рабочего компьютера и времени нахождения в офисе. Всё это позволяет делать онлайн-покупки легко и с удовольствием, без стояния в очередях и толкания в магазинах, с более широким и быстрым диапазоном поиска товаров, который физически сложно охватить в Чёрную пятницу.

Киберпонедельник-2018 в Украине

В этом году «Киберпонедельник» в Украине выпадает на 26 ноября, в нем будут принимать участие все самые крупные интернет-магазины страны, в которых вы сможете купить товары повседневного спроса, одежду, товары для дома, бытовую технику.

Магазины бытовой техники и электроники, принимающие участие в «Cyber Monday»: Розетка, Комфи, Эльдорадо, Фокстрот и другие.

За гаджетами стоит заглянуть в: Цитрус, Moyo.

Одежду и обувь можно будет купить в: Answear, Lamoda.ua, Eobuv.com, Kedoff.net, Gepur, Модна Каста, Миратон и многих других.

Среди китайских торговых площадок, которые примут участие в «Киберпонедельнике», стоит обратить внимание на: Gearbest, AliExpress, TinyDeal, Banggood, Geekbuying, LightInTheBox.

Ну и среди американских онлайн-магазинов нельзя не отметить: Asos.com, Best Buy, Amazon.com, Victoria`sSecret.com, Walmart, 6pm, Michael Kors и многие другие.

Как уберегти себя от переплаты и обмана во время киберпонедельника

Приобретенный ненужный или бракованный товар при наличии чека можно вернуть обратно в течение 14 дней. Исключением являются продовольственные товары, лекарства, предметы гигиены, игрушки, белье, печатные издания, ювелирные изделия.

Также перед приобретением товара следует проверить, реальная ли эта скидка: часто товары, обозначенные большой скидкой продаются за ту же цену, что и в «скидки», а иногда — даже дороже.

Наиболее надежный способ уберечься от мошенников — заранее изучить цены на необходимые товары.

Для этого в Google можно зайти в «Google покупки». Для крупных мировых торговых площадок разработаны отдельные сервисы: AliTools, Aliexpress Shopping Assistant, Camelcamelcamel.

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Стоит учесть преимущества и недостатки интернет-шопинга. Покупка в интернете позволяет отложить товар, предназначенный для приобретения, в виртуальную корзину. Это важное преимущество, она позволяет оперативно приобрести выбранный товар, опережая других покупателей.

Однако в интернете трудно проверить состояние продукции, поэтому безопаснее покупать без предварительной оплаты.

Помните, что сэкономить помогает и сashback. Благодаря этому инструменту, который применяет многие банки в кооперации с торговыми сетями, владелец получает часть потраченной суммы на свой счет.