Горняков, которые остались под землей после обстрела Дзержинска, подняли на поверхность

Об этом сообщает Управление информационной политики и по вопросам прессы Донецкой областной государственной администрации.

Как сообщили в департаменте развития базовых отраслей промышленности ОГА, в 12.08 на шахту перестало подаваться напряжение, в результате чего под землей остались 84 горняка.

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По состоянию на 14.10 на предприятие подано напряжение. Горняков подняли на поверхность. По информации, которая есть на данный момент, пострадавших нет.

Напомним, в результате обстрела города Дзержинск была обесточена шахта "Северная", и 84 горняка, которые находились под землей, не были подняты на поверхность. Сейчас обстрелы боевиками города Дзержинска продолжаются.