Диджитал-протест: новое слово в борьбе за справедливость

История с открытием фаст-фуда KFC в Доме Профсоюзов окончательно укрепила в мысли, что в Украине активно применяется новый действенный способ протеста - понижать рейтинг отдельных организаций с помощью негативных отзывов в социальных сетях.

Раньше протест мог бы ограничиться лишь единичным гневным текстом какого-нибудь известного блогера, а после этот пост кочевал бы по соцсети от одного пользователя к другому. Сейчас в ход идут несколько иные технологии. После того, как кафе с жареными крылышками в меню пытались открыть там, где, в прямом смысле слова, горели украинцы во время Революции Достоинства, активист Роман Синицын призвал возмущенных пользователей Фейсбука жаловаться на аккаунт компании. И (о чудо!) за пару часов негативные отзывы и оценки уронили рейтинг страницы KFC ниже плинтуса. Жаль только, что страничка оказалась фейковой.

За пару часов негативные отзывы и оценки уронили рейтинг страницы KFC ниже плинтуса. Жаль только, что страничка оказалась фейковой

Этот протестный механизм, кстати, был «обкатан» еще летом, когда украинцы таким же способом поквитались с официальной страницей международной федерации футбола. Причиной негодования стало то, что FIFA наказала игроков сборной Хорватии Огнена Вукоевича и Домагоя Виду за их видео с лозунгом «Слава Украине!», которое футболисты опубликовали после победы над сборной России в чемпионате мира по футболу. Украинцы тогда точно также обвалили рейтинг страницы FIFA, оставив 150 тысяч негативных отзывов. В результате, международной федерации футбола ничего не осталось, кроме как скрыть этот рейтинг вовсе и полностью закрыть возможность пользователям соцсети ставить оценки своей странице.

Аналогично украинцы действовали и на странице спонсора FIFA - российского «Газпрома», после чего он также закрыл возможность ставить оценки.

Согласно официальной справке Фейсбука, отзывы и рекомендации (тот самый рейтинг) упрощают поиск той или иной страницы в соцсети. А это, в свою очередь, прямо пропорционально прибыли за посещаемость страницы.

На сегодня «уцелела» такая отметка на странице Минрегиона, СБУ и НАПК, да и то, наверное, потому что недоглядели

Как известно, у каждого из украинских ведомств имеется своя страничка в детище Цукерберга. И, похоже, что министерства и другие топ-структуры страны неплохо осведомлены о возможностях вышеупомянутой функции. Иначе как объяснить то, что, сразу после скандала с хорватами, возможность оставлять отзывы таинственным образом пропала, например, с официальной страницы Кабинета Министров Украины в Фейсбуке. Кроме того, нет возможности поставить оценку ни на одной из страниц наиболее критикуемых в последнее время ведомств – Минздрава, Минобразования, Минобороны, Генпрокуратуры, НАБУ… На сегодня «уцелела» такая отметка на странице Минрегиона, СБУ и НАПК, да и то, наверное, потому что недоглядели.

Что уж говорить, если даже на странице Петра Порошенко отзыв оставить нельзя. Впрочем, тут все более-менее объяснимо, ведь и у первых лиц других государств на официальных страницах тоже нет никаких оценок или рейтингов – например, ни у Дональда Трампа, ни у Ангелы Меркель. Так что тут украинский гарант в тренде.

Однако не стоит забывать и о том, что если в реальной жизни на страже порядка стоит полиция, которая может задержать особо буйных активистов, не способных справляться со своим гневом по отношению к той или иной компании, то и у Фейсбука некая правоохранительная функция присутствует. То есть самых злостных жалобщиков могут проверить на предмет реальности (не бот ли ты, часом?), а также заблокировать ваш аккаунт. Но такая мера, скорее, временное неудобство. Так что ради идеи и собственной чистой совести можно и потерпеть.

Анастасия Кучкина