Почти 90% граждан выступают за сохранение Донбасса в составе Украины - исследование

Как передает корреспондент УНИАН, такие результаты социологического опроса, проведенного в рамках проекта «Национальный диалог», обнародовала сегодня во время круглого стола директор Фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» Ирина Бекешкина.

Опрос также показал, что лишь 7% украинцев согласны, чтобы Галичина вышла из состава Украины, таких больше всего на Донбассе (16%), меньше всего - на Волыни (0,5%) и Галичине (1%).

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Лишь 5% украинцев хотели бы, чтобы регион, в котором они проживают, отделился от Украины, из них 3% отдали бы предпочтение независимому существованию региона, а 2% - присоединению к другому государству. Быть в составе федерального округа, хотели бы 8%.

Исследование проведено Фондом «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» совместно с социологической службой «Ukrainian Sociologi Service» с 25 декабря 2014 года по 15 января 2015 года по заказу Международного центра перспективных исследований в 11 регионах Украины. Всего опрошено 4413 респондентов ( по 400 во всех регионах Украины, на Закарпатье и Буковине - 401, в Центре - 402, на Полесье - 410).