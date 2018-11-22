Лобода взбудоражила фанатов откровенным снимком

Некоторые подписчики раскритиковали певицу за слишком откровенный наряд.

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и активно гастролирует по России, порадовала подписчиков очередным откровенным фото.

Читайте такжеЛобода очаровала сеть новым фото в стильном платье

Снимок, на котором певица позирует в телесном боди и снаряжении для страховки, опубликован на её странице в Instagram. Подписчики такой образ сравнили с Ларой Крофт, женщиной-воином или спецагентом.

"Суперженщина" приступила к секретному заданию", - подписала фото Лобода.

Реакция подписчиков на снимок оказалась неоднозначной. Некоторые отметили, что образ слишком откровенный и раскритиковали певицу. Другие же посчитали наряд певицы сексуальным.

"Ужасный костюм", "Светка, на кого соски наточила?", "Странный костюм", "Нарядилась как чучело", "Порно, да задорно", "Выглядет потрясно", "Сиси-антенки", "Спецагент Лобода", "Сбежавший пленный вьетнамец", "Сиськи как накачанные", - пишут в комментариях.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября Лобода снова попала в больницу после операции на почках.