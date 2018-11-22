Лобода взбудоражила фанатов откровенным снимком
Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и активно гастролирует по России, порадовала подписчиков очередным откровенным фото.
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Снимок, на котором певица позирует в телесном боди и снаряжении для страховки, опубликован на её странице в Instagram. Подписчики такой образ сравнили с Ларой Крофт, женщиной-воином или спецагентом.
"Суперженщина" приступила к секретному заданию", - подписала фото Лобода.
Реакция подписчиков на снимок оказалась неоднозначной. Некоторые отметили, что образ слишком откровенный и раскритиковали певицу. Другие же посчитали наряд певицы сексуальным.
"Ужасный костюм", "Светка, на кого соски наточила?", "Странный костюм", "Нарядилась как чучело", "Порно, да задорно", "Выглядет потрясно", "Сиси-антенки", "Спецагент Лобода", "Сбежавший пленный вьетнамец", "Сиськи как накачанные", - пишут в комментариях.
Как сообщал УНИАН, 19 ноября Лобода снова попала в больницу после операции на почках.